Con dos goles de Messi, Inter Miami se metió en la final de la Leagues Cup en Estados Unidos: el resumen

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul venció 3-1 a Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup. Fue este miércoles en el Chase Stadium y, de esta forma, entró a la final de este torneo al que los dirigidos por Javier Mascherano llegan como campeones defensores del torneo que ganaron en 2023, manteniendo además un impresionante invicto de 18 partidos en su estadio. El conjunto de Miami ganó gracias a dos goles de Lionel Messi y uno de Telasco Segovia.

Los dos goles de Lionel Messi

Los Herons llegaron a esta semifinal como uno de los cuatro equipos de MLS que avanzaron bajo el nuevo formato de la competición, tras mantenerse invictos durante toda la fase de grupos. El equipo de Mascherano registró dos victorias en tiempo reglamentario ante Atlas y Pumas UNAM, además de una victoria por penales 5-4 sobre Necaxa tras empatar 2-2, acumulando ocho puntos en tres encuentros de la primera ronda.

La clasificación a semifinales se concretó con una sólida victoria 2-1 ante UANL en los cuartos de final, aunque es llamativo que el conjunto de Miami aún no haya logrado mantener su arco en cero en toda la competición. Los campeones defensores han concedido al menos un gol en cada uno de sus partidos hasta el momento, lo que podría representar una oportunidad para un Orlando City que ha mostrado ser letal en ataque.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Orlando City, que lleva tres partidos sin perder ante Inter Miami, incluyendo dos victorias en MLS durante 2025. Los Lions se impusieron 4-1 en mayo y lograron otro triunfo posterior, acumulando un marcador global de 7-1 a favor en los encuentros competitivos de esta temporada, además del empate 0-0 en su último enfrentamiento del año anterior.

Inter Miami vs Orlando City: Ficha técnica