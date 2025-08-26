AFA anunció el precio de las entradas de Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas

Precios de las entradas de Argentina vs. Venezuela: cuánto cuestan y cómo comprarlas.

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) publicó los precios de las entradas para el duelo ante Venezuela que la Selección Argentina jugará el jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Monumental de River Plate, correspondiente a la anteúltima fecha (y la última en condición de local) de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los valores van desde los 90.000 pesos hasta los 480.000, sin ninguna variación respecto del último encuentro frente a Colombia en junio de este año. Además, el ente presidido por Claudio 'Chiqui' Tapia tomó una inédita medida para cumplir con una sanción impuesta por la FIFA por "cánticos homofóbicos y discriminatorios" contra los 'Cafeteros'.

El acceso a la popular costará 90.000, el más barato que se puede encontrar. Las entradas para la Sívori Alta y Centenario Alta alcanzan los 158.000, mientras que la Sívori Media y Centenario Media trepan hasta 320.000, mismo valor que la San Martín Alta y Belgrano Alta. Por último, los tickets más costosos llegan a 450.000 (San Martín Alta y Belgrano Alta) y 480.000 (San Martín Media y Belgrano Media).

Por otra parte, la AFA dispuso que la tribuna Centenario Baja sea ocupada por "público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales", a la vez que en la Centenario Alta habrá una "bandera alusiva para generar conciencia" sobre la homofobia y la discriminación, luego de que el organismo que regula el fútbol a nivel internacional imponga una sanción por cánticos de esa índole en el partido con Colombia.

"La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol", expresaron finalmente.

Los precios de las entradas para ver Argentina vs. Venezuela en el Estadio Monumental

Centenario Baja y Sívori Baja (Popular general) : 90.000 pesos.

: 90.000 pesos. Sívori Alta y Centenario Alta : $158.000.

: $158.000. Sívori Media y Centenario Media : $320.000.

: $320.000. San Martín Alta y Belgrano Alta : $320.000.

: $320.000. San Martín Baja y Belgrano Baja : $450.000.

: $450.000. San Martín Media y Belgrano Media: $480.000.

El partido contra Venezuela puede ser el último de Lionel Messi con la camiseta de la 'Albiceleste' en el país.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Argentina vs. Venezuela - Jueves 4 de septiembre del 2025 - 20.30 horas - Estadio Monumental de Buenos Aires - Fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas.

- Jueves 4 de septiembre del 2025 - 20.30 horas - Estadio Monumental de Buenos Aires - Fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre del 2025 - 20 horas - Estadio Monumental de Guayaquil - Fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas.

La prelista de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador