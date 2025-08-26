AFA anunció el precio de las entradas de Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) publicó los precios de las entradas para el duelo ante Venezuela que la Selección Argentina jugará el jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Monumental de River Plate, correspondiente a la anteúltima fecha (y la última en condición de local) de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los valores van desde los 90.000 pesos hasta los 480.000, sin ninguna variación respecto del último encuentro frente a Colombia en junio de este año. Además, el ente presidido por Claudio 'Chiqui' Tapia tomó una inédita medida para cumplir con una sanción impuesta por la FIFA por "cánticos homofóbicos y discriminatorios" contra los 'Cafeteros'.
El acceso a la popular costará 90.000, el más barato que se puede encontrar. Las entradas para la Sívori Alta y Centenario Alta alcanzan los 158.000, mientras que la Sívori Media y Centenario Media trepan hasta 320.000, mismo valor que la San Martín Alta y Belgrano Alta. Por último, los tickets más costosos llegan a 450.000 (San Martín Alta y Belgrano Alta) y 480.000 (San Martín Media y Belgrano Media).
Por otra parte, la AFA dispuso que la tribuna Centenario Baja sea ocupada por "público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales", a la vez que en la Centenario Alta habrá una "bandera alusiva para generar conciencia" sobre la homofobia y la discriminación, luego de que el organismo que regula el fútbol a nivel internacional imponga una sanción por cánticos de esa índole en el partido con Colombia.
"La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol", expresaron finalmente.
Los precios de las entradas para ver Argentina vs. Venezuela en el Estadio Monumental
- Centenario Baja y Sívori Baja (Popular general): 90.000 pesos.
- Sívori Alta y Centenario Alta: $158.000.
- Sívori Media y Centenario Media: $320.000.
- San Martín Alta y Belgrano Alta: $320.000.
- San Martín Baja y Belgrano Baja: $450.000.
- San Martín Media y Belgrano Media: $480.000.
¿Cuándo juega la Selección Argentina?
- Argentina vs. Venezuela - Jueves 4 de septiembre del 2025 - 20.30 horas - Estadio Monumental de Buenos Aires - Fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas.
- Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre del 2025 - 20 horas - Estadio Monumental de Guayaquil - Fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas.
MÁS INFO
La prelista de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador
- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra).
- Defensores: Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Gonzalo Montiel (River de Argentina), Marcos Acuña (River de Argentina), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Facundo Medina (Olympique de Marsella de Francia), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Juan Foyth (Villarreal de España), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia) y Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra).
- Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca de Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Giovani Lo Celso (Betis de España), Alan Varela (Porto de Portugal), Nicolás Paz (Como de Italia), Thiago Almada (Atlético de Madrid de España), Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid de España) y Valentín Carboni (Genoa de Italia).
- Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España), Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos), Ángel Correa (Tigres de México), Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España), José Manuel López (Palmeiras de Brasil), Lautaro Martínez (Inter de Italia) y Nicolás González (Juventus de Italia).