La Selección Argentina jugará en un país exótico que deliró en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Argentina hará dos giras en fecha FIFA, una de ellas por países exóticos que apoyaron a la "Albiceleste" durante el Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, comenzó a definir la parte final del calendario 2025. A falta de dos partidos para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas, la Asociación del Fútbol Argentino informó que el seleccionado de Lionel Scaloni disputará las próximas fechas FIFA en lugares exóticos, uno de ellos es un país que apoyó de manera ferviente a la "Albiceleste" en el Mundial de Qatar 2022.

En primer lugar, Argentina realizará una gira por Estados Unidos, entre el 6/10 y el 14/10, con rivales y sedes a definir. Aunque la idea del cuerpo técnico es siempre enfrentar a equipos de jerarquía, el calendario europeo para aquella época no resultará sencillo para coordinar encuentros con países de dicho continente.

Luego, el seleccionado nacional emprenderá un viaje hacia Luanda, capital de Angola, y Kerala, en India, entre el 10 y el 18 de noviembre, latitudes en las que, hasta el momento, no están confirmados los oponentes y los estadios en los que se llevarán a cabos dichos encuentros.

La idea de viajar particularmente a la India se venía gestando desde hacía varios meses. El país asiático comenzó las gestiones después de la locura que se observó en las calles durante la Copa del Mundo para cada partido que jugaba Argentina, al igual que Bangladesh.

Una de las alternativas para el primer partido en Estados Unidos es enfrentarse a Venezuela, en el estadio Soldier Field de Chicago, mismo rival que los argentinos se medirán en la fecha 17 de las Eliminatorias, el próximo jueves 4 de octubre. Además, la otra opción para el segundo encuentro en suelo norteamericano podría ser otro seleccionado centroamericano, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La prelista de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador por Eliminatorias

A mediados de agosto, Scaloni entregó la prelista de la selección para cerrar las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con algunas sorpresas, el entrenador de la "Albiceleste" eligió a los preconvocados para las últimas dos fechas del torneo, frente a Venezuela de local el 4 de septiembre y Ecuador de visitante el 9 del mismo mes.

En la nómina aparecen algunas sorpresas como Alan Varela, Julio Soler, Claudio "Diablito" Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni y José Manuel López. Además, regresan algunos campeones del mundo que estuvieron ausentes en el llamado anterior como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, entre otros. Entre las bajas más destacadas está la de Enzo Fernández.

Cuando falten alrededor de 10 días para los partidos de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador, habrá un corte final de Scaloni, en el que quitará como mínimo a un futbolista por puesto a excepción de los arqueros. La idea del cuerpo técnico, si se tiene en cuenta que la "Albiceleste" ya está clasificada al Mundial 2026, es aprovechar estos dos últimos compromisos oficiales para darles rodaje a aquellos jugadores que no tuvieron demasiados minutos y a los juveniles que están haciendo sus primeras armas en el combinado nacional.

La prelista de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia).

Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra).

Defensores

Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra).

Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal).

Gonzalo Montiel (River de Argentina).

Marcos Acuña (River de Argentina).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia).

Facundo Medina (Olympique de Marsella de Francia).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España).

Juan Foyth (Villarreal de España).

Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia).

Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca de Argentina).

Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra).

Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania).

Giovani Lo Celso (Betis de España).

Alan Varela (Porto de Portugal).

Nicolás Paz (Como de Italia).

Thiago Almada (Atlético de Madrid de España).

Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra).

Franco Mastantuono (Real Madrid de España).

Valentín Carboni (Genoa de Italia).

Delanteros

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España).

Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos).

Ángel Correa (Tigres de México).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España).

José Manuel López (Palmeiras de Brasil).

Lautaro Martínez (Inter de Italia).

Nicolás González (Juventus de Italia).

