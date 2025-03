La AFA confirmó el precio de las entradas para Argentina vs Brasil La Asociación del Fútbol Argentino desmintió a Clarín y confirmó el precio de las entradas para el duelo Argentina vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. Cuánto costarán las entradas para Argentina vs. Brasil por Eliminatorias.

18 de marzo, 2025 | 19.08 La AFA confirmó el precio de las entradas para Argentina-Brasil el próximo martes 25 de marzo. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los precios para el partido entre la Selección Argentina y Brasil, el cual se disputará el próximo martes 25 de marzo en el Estadio Monumental, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. La información la publicó el tesorero, quien apuntó contra el medio Clarín por "mentir" acerca de los valores. "Una operación tras otra, pero ya no lastiman, tienen dientes de goma", escribió. Respecto de los precios, hubo una actualización de los mismos respecto del último duelo ante Perú que tuvo lugar en La Bombonera. Las populares, que en aquel duelo estaban 55.000 pesos, en esta ocasión alcanzan los 90.000, un aumento de poco más del 60%. Las entradas para la Sívori Alta y Centenario Alta alcanzan los 158.000, mientras que la Sívori Media y Centenario Media trepan hasta 320.000, mismo valor que la San Martín Alta y Belgrano Alta. Por último, los tickets más costosos llegan a 450.000 (San Martín Alta y Belgrano Alta) y 480.000 (San Martín Media y Belgrano Media). Los precios de las entradas para ver Argentina vs. Brasil en el Estadio Monumental Centenario Baja y Sívori Baja (Popular general) : $90.000

: $90.000 Sívori Alta y Centenario Alta : $158.000

: $158.000 Sívori Media y Centenario Media : $320.000

: $320.000 San Martín Alta y Belgrano Alta : $320.000

: $320.000 San Martín Baja y Belgrano Baja : $450.000

: $450.000 San Martín Media y Belgrano Media: $480.000 MÁS INFO Selección Argentina Entradas para Argentina vs. Brasil por Eliminatorias: cuándo salen a la venta La lista completa de preconvocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa). Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella). Walter Benítez (PSV Eindhoven). Nahuel Molina (Atlético de Madrid). Gonzalo Montiel (River Plate). Cristian Romero (Tottenham Hotspur). Germán Pezzella (River Plate). Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella). Juan Foyth (Villarreal). Nicolás Otamendi (Benfica). Facundo Medina (Racing Club de Lens). Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon). Francisco Ortega (Olympiakos). Leandro Paredes (AS Roma). Enzo Fernández (Chelsea). Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid). Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen). Alexis Mac Allister (Liverpool). Giovani Lo Celso (Real Betis). Máximo Perrone (Como 1907). Giuliano Simeone (Atlético de Madrid). Benjamín Domínguez (Bologna FC). Thiago Almada (Olympique de Lyon). Alejandro Garnacho (Manchester United). Nicolás González (Juventus). Lionel Messi (Inter Miami). Nicolás Paz (Como 1907). Claudio Echeverri (Manchester City). Paulo Dybala (AS Roma). Julián Álvarez (Atlético de Madrid). Lautaro Martínez (Inter de Milán). Santiago Castro (Bologna FC). Ángel Correa (Atlético de Madrid).

