Cómo es el tatuaje de Lionel Messi que Nicolás Otamendi tiene grabado en la piel: las fotos

Nicolás Otamendi con Lionel Messi celebrando un gol en la Copa del Mundo de Qatar.

Nicolás Otamendi es uno de los grandes referentes de la Selección Argentina. Desde el comienzo del ciclo de Lionel Scaloni, el defensor fue una pieza fundamental en el equipo y siempre aportó toda su jerarquía y liderazgo, tanto adentro como afuera del campo. Junto a "Cuti" Romero supo formar una de las zagas centrales más fuertes del mundo, pero cuando le tocó mirar desde el banco de suplentes, también estuvo para acompañar.

Junto a Lionel Messi, es uno de los jugadores más experimentados del plantel. A los dos le tocó atravesar de muy jóvenes algunos duros momentos con la Selección y hoy viven con alegría uno de los ciclos más gloriosos que se recuerden en el país. Es así que consiguieron ganar títulos como las Copas América de 2021 y 2024, la Finalíssima en 2022 y la Copa del Mundo en Qatar, de la cual Otamendi lleva grabado un recuerdo muy especial en su piel.

Cómo es el tatuaje de Messi que tiene Otamendi en su piel

Entre los muchos tatuajes que tiene Nicolás Otamendi en su cuerpo, hay uno que tiene un significado muy especial y que se ubica al costado derecho de su abdomen. Es precisamente la imagen de Lionel Messi duplicada por dos. Un tatuaje más grande que es el del "10" argentino tocando la Copa del Mundo antes de levantar el trofeo tras ganarle la final a Francia. La otra está casi pegado y es el propio Messi de espaldas levantando sus manos para celebrar un gol.

El tatuaje de Nicolás Otamendi con Lionel Messi.

Arriba de Leo celebrando se ve la frase "gloria eterna", en referencia a la obtención en Qartar. Y el tattoo se completa con la medalla y abajo una frase del tema de Wos, Arráncamelo, que se hizo himno argentino post Qatar. “Cómo van a convencerme de que la magia no existe”, se lee por encima de una fecha inolvidable 18-12-22. Un recuerdo inolvidable que "Ota" lleva inscripto a base de tinta en su torso.

Los detalles del homenaje de Otamendi a Messi por la obtención de la Copa del Mundo.

La reacción de Lionel Messi al tatuaje de Otamendi

Messi es una de las personas más acostumbradas del mundo a recibir todo tipo de homenajes. Se trata de una figura mundial que no solo es amado por los argentinos, sino por el planeta entero. Basta con ver el apoyo que tuvo en todos los rincones del mundo para Qatar. Sin embargo, que la persona que lo haya homenajeado fuese otra figura de la "Scaloneta" como Otamendi tuvo para él un significado especial. "Vi un montón de cosas espectaculares que se hicieron de mí de la Copa, pero que un compañero, un amigo como Nico Otamendi se haga este tatuaje es algo más que especial. Muchas gracias Ota", escribió el astro mundial en agradecimiento.