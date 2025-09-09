Por qué Otamendi juega hoy su último partido en la Selección Argentina por Eliminatorias

Nicolás Otamendi campeón del mundo con Argentina.

Nicolás Otamendi ha sido una pieza fundamental para la Selección Argentina en los últimos tiempos. Campeón del mundo en Qatar 2022, se consolidó en los últimos años como un artífice clave para la "Albiceleste" en la defensa, producto de grandes desempeños. También supo levantar en dos ocasiones la Copa América (2021 y 2024) y sorprende día a día por su permanente vigencia en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El defensor de Benfica de Portugal es consciente del paso del tiempo, que le empieza a poner de a poco punto final a una carrera extraordinaria, en donde logró jugar en uno de los mejores equipos del mundo, como lo es el Manchester City y hoy ser el capitán del que para muchos es el equipo luso más grande. Una historia que comenzó en Vélez Sarsfield y en donde pudo disputar tres Mundiales (2010, 2018 y 2022).

Otamendi juega hoy su último partido en la Selección Argentina por las Eliminatorias

El jueves pasado, el "General" expresó en rueda de prensa que disputó su último encuentro con la Selección en suelo argentino, justo el mismo día que Messi. "Si no hay ningún partido oficial acá en Argentina, también es mi último partido. Lo disfruté al máximo este show. Feliz porque quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y mi familia que siempre está. La verdad que muy feliz por eso", expresó el zaguero de 37 años.

De esta manera, Otamendi jugará ante Ecuador su último partido con la Selección Argentina por las Eliminatorias, aunque no quiere decir que no pueda estar en el Mundial si es tenido en cuenta por Scaloni, quien se deshizo en elogios con uno de los grandes referentes que tuvo la albiceleste en los últimos años, a quien piensa homenajear dándole contra Ecuador la cinta de capitán.

Scaloni llenó de elogios a Otamendi

Otamendi junto a Scaloni.

"Creo que con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que él representa para nosotros y lo que representó para él el partido del otro día. Una de las cosas por las que ha jugado el otro día fue por eso. Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento", sostuvo Scaloni. Y completó: "Es uno de los que a nosotros nos ha dado una mano enorme, no sólo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Sabe qué significa vestir esta camiseta: ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Eso dice mucho, así que para nosotros es un jugador importantísimo".

Los números de Otamendi en la Selección Argentina