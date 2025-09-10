Lionel Scaloni reveló por qué le dio la 10 de Lionel Messi a Franco Mastantuono

Sorpresa en la Selección: Scaloni reveló por qué le dio la 10 a Mastantuono

La Selección Argentina cayó contra Ecuador por 1-0 en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde Lionel Scaloni tomó una tajante decisión con Franco Mastantuono. El crack surgido de River Plate, que juega para Real Madrid de España, no estuvo desde el arranque pero llevó la histórica número 10 en la espalda. Tras la baja de Lionel Messi y la ausencia de última hora de Thiago Almada, el joven de Azul se hizo cargo de vestirla y el DT contó los motivos que tuvo para que esto suceda.

El entrenador campeón de todo con la "Albiceleste" dialogó con los medios una vez culminado el cotejo que dio cierre al clasificatorio. Con el combinado nacional con el pasaje ya sacado a la Copa del Mundo del año próximo, el técnico no sólo le dio rodaje a futbolistas que no lo tenían, sino también la oportunidad de ser titulares. La sorpresa en este caso la brindó el propio Mastantuono, que igualmente ingresó por Leandro Paredes en el complemento y todavía no pudo marcar su primer gol con el equipo pero tuvo la difícil tarea de cargar con un número por demás pesado.

Scaloni contó por qué le dio la 10 de la Selección Argentina a Mastantuono

"En principio la iba a llevar Thiago Almada pero no pudo ser de la partida y se la dimos a Franco. Tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe. Entró en un momento en el que Ecuador estaba con un bloque bastante bajo y había pocos espacios", esbozó el DT poco tiempo después de finalizado el partido y agregó que no quisieron arriesgar al futbolista del Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone que arrastraba una sobrecarga muscular.

Por otro lado, sobre el crack de Real Madrid surgido del "Millonario" agregó que "siempre intenta y es otro partido más que va sumando minutos en el equipo". Si bien no tiene todavía presencia confirmada para lo que se viene en convocatorias futuras, lo cierto es que Mastantuono se perfila no sólo para estar, sino también para ser parte del plantel en el Mundial 2026 aunque dependerá del propio DT darle ese lugar. En principio, lo más cercano es la doble fecha FIFA en la que la Selección Argentina jugará dos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en octubre.

Franco Mastantuono usó la 10 de la Selección Argentina ante Ecuador

Los números de Mastantuono en su carrera

Clubes : River Plate y Real Madrid.

: River Plate y Real Madrid. Partidos jugados : 67 (+3 con la Selección Argentina).

: 67 (+3 con la Selección Argentina). Goles : 10.

: 10. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Supercopa Argentina 2024.

Quiénes usaron la 10 de la Selección Argentina cuando no estuvo Messi