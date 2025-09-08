Sorpresa en la Selección Argentina por la posible sede de la Finalissima ante España

Cuál es la sede de Argentina vs. España

Se trata de un partido de gran atractivo, pero que no todos se encuentran en condiciones de afrontar y mucho menos a meses de un nuevo Mundial. Además del problema de la fecha, la Selección Argentina y España no logran fijar una sede para organizar la disputa de la Finalissima. Aunque hay un país que de a poco comienza a tomar cierto protagonismo y sería del gusto de la FIFA de Gianni Infantino.

"Hubo tiempo para jugarla antes. A nosotros los sudamericanos nos mató la Nations League porque es su torneo. No pensé que se iba a jugar un partido de tamaña importancia a dos meses del Mundial. Está todo muy en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas. Ya veremos si se confirmar", expresó Lionel Scaloni hace unos días. Mientras que el conjunto español propone la ventana de marzo, pero la misma podría quedar sujeta a ciertos cambios.

Por otro lado, la sede de la Finalissima no se encuentra definida porque hay varios intereses en el medio que lo impiden. Se menciona la posibilidad de llevarla a Qatar, Arabia Saudita, Miami y nuevamente a Londres. Aunque esta plaza quedaría descartada por haber recibido a la anterior. También se discute que este partido tendría que jugarse en el continente americano y es ahí donde la FIFA propone a Uruguay.

Los rumores señalan que el organismo que regula al fútbol de manera internacional entiende que la ciudad de Montevideo es una forma de comenzar a preparar el escenario de cara a los 100 años del primer mundial. Aunque la idea es que el partido entre Argentina y España no pase más allá de la temporada 2027. Otra sede que se postula para recibir los 90 minutos es Brasil pero desde la AFA rechazan esta posibilidad.

¿Cuál es la mejor Selección: Argentina o España?

En la previa del partido frente Ecuador, Scaloni mantuvo un encuentro con los medios para afrontar una conferencia de prensa y realizó una declaración que sorprendió a varios. Ante la pregunta de cuál es la mejor selección, el entrenador respondió que no se trata de la Argentina y mucho menos de España.

“Jugamos contra una Selección que viene haciendo las cosas muy bien hace tiempo, desde la época de Alfaro. Creo que Beccacece le ha dado más vuelo al equipo y es una selección importante en Sudamérica y en el mundo. Es una buena prueba para nosotros”, señaló. “Me preocupa todo de Ecuador, es de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el Mundial”, reflexionó de cara al partido que se disputará este martes a partir de las 20 horas de Argentina.

Probable once ante Ecuador

Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Palacios o Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone o Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

¿Por qué Lionel Messi no juega?

Tras la victoria ante Venezuela, con dos goles suyo, Lionel Messi comentó que se trató de su último partido con la Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas y dio los motivos. “Hablé con Scaloni y decidió que descanse, que no viaje a Ecuador porque vengo de una lesión. Preferimos evitar el viaje y prepararme para lo que viene bien descansado. Nos preparamos para ganar la MLS y es un objetivo. En octubre tenemos amistoso y nos volvemos a encontrar”, expresó.