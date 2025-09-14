Chau Selección Argentina: una figura para Diego Placente será baja en el Mundial Sub 20

Chau Selección Argentina para una de las figuras en el Mundial Sub 20.

La Selección Argentina sufrirá una baja fundamental en el Mundial Sub 20 que ya se viene en Chile, por lo que Diego Placente deberá reemplazarlo casi a último momento. El entrenador no podrá contar en el máximo torneo de la categoría juvenil nada menos que con Claudio "Diablito" Echeverri, el mediapunta o extremo de Bayer Leverkusen de Alemania.

El club germano se negó a ceder al chaqueño, ya que el reglamento de la FIFA no obliga a las instituciones a dejar salir a sus futbolistas para esta competición. Por lo tanto, los teutones se ampararon en ello para no desprenderse del ex River Plate, cuyo pase le pertenece a Manchester City de Inglaterra. Con voces oficiales de por medio, ya es una realidad que quien fue la figura en la última participación nacional en la Copa del Mundo del Sub 17 no podrá brillar en esta divisional.

El Diablito Echeverri no jugará el Mundial Sub 20 para la Selección Argentina

“Vamos a necesitar al jugador, se queda... Esa es nuestra opinión y también la del City”, fueron las palabras del Director Deportivo de Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. El talentoso joven albiceleste se encuentra en Alemania, cedido por el City por una temporada, y continuará allí más allá de que había sido convocado por Placente en la lista definitiva. Ahora, será tarea del cuerpo técnico encontrarle un sustituto de nivel en esa posición para afrontar el torneo en Chile.

Las otras bajas clave de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Franco Mastantuono , mediapunta de Real Madrid de España.

, mediapunta de Real Madrid de España. Aarón Anselmino , defensor central de Borussia Dortmund de Alemania.

, defensor central de Borussia Dortmund de Alemania. Gianluca Prestianni, extremo de Benfica de Portugal.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile 2025

Cuba vs. Argentina – Domingo 28 de septiembre a las 20 horas de Argentina en Valparaíso. Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre a las 20 en Valparaíso. Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre a las 20 en Valparaíso.

Los Grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Argentina, Cuba, Australia e Italia.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

¿Cuántos Mundiales Sub 20 ganó Argentina?

Fueron 6 en total y es la Selección que más títulos logró en la historia: