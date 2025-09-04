Quién es la novia de Claudio "El Diablito" Echeverri: las fotos de Melissa Fernández y cómo se conocieron

Melissa Fernández brilló en la Reserva femenina mientras Echeverri daba sus primeros pasos en Primera.

La vida personal de Diablito Echeverri despierta cada vez más interés entre los fanáticos del fútbol argentino. Entre los temas que más curiosidad generan se encuentra su relación con Melissa Fernández, joven futbolista que también pasó por River Plate y que acompaña al jugador chaqueño en su carrera profesional.

El inicio de la relación en las inferiores

Al igual que su pareja, Melissa Fernández se formó en el Club Atlético River Plate, donde se destacó como defensora en la Reserva femenina. Su estilo de juego combinaba solidez en la marca con proyección en ataque, lo que la convirtió en una de las promesas del fútbol femenino millonario. Mientras tanto, Diablito Echeverri daba sus primeros pasos en el plantel profesional masculino dirigido por Martín Demichelis.

La pareja se conoció en las divisiones juveniles del club, donde ambos compartían el mismo sueño de crecer en el mundo del fútbol. Tanto Melissa Fernández como Diablito Echeverri nacieron en Chaco, lo que fortaleció la conexión entre ellos. Con el tiempo, la amistad se transformó en un vínculo sentimental que ya lleva más de un año.

Uno de los episodios más recordados de la pareja ocurrió en un partido de River Plate en el que Melissa Fernández se desempeñaba como alcanzapelotas. Tras un triunfo clave, Diablito Echeverri corrió hacia ella para celebrar, gesto que emocionó a los hinchas y que fue capturado en fotos y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Rumores de separación y reconciliación

A mediados de agosto surgieron rumores de una ruptura entre la pareja, lo que llamó la atención en medios deportivos y portales de espectáculos. Sin embargo, semanas más tarde, ambos volvieron a tener interacción en redes sociales, lo que alimentó las especulaciones sobre una reconciliación. Aunque ninguno confirmó públicamente el regreso, las versiones sobre el reencuentro ganaron fuerza en el mundo digital.

Uno de los indicios más fuertes de la continuidad de la relación se vio en las historias de Instagram de Melissa Fernández, donde compartió un mensaje dedicado al juvenil: “Feliz de estar en cada paso que das”. La publicación, acompañada por una foto de Diablito Echeverri durante un partido, encendió nuevamente los rumores de que la pareja está unida.

La historia de Diablito Echeverri y Melissa Fernández refleja cómo dos jóvenes talentos del fútbol, con raíces en Chaco y formación en River Plate, lograron construir un vínculo personal mientras desarrollaban sus carreras profesionales. Su relación, seguida de cerca por la prensa y los hinchas, se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la vida del futbolista que hoy es considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino.