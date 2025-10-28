Los 10 futbolistas mejor pagos del mundo en 2025: en qué puesto están Messi y Cristiano Ronaldo

En qué puesto están Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El fútbol mundial se encuentran en un momento de fuertes competencias de mercados. Equipos de varias ligas del mundo se dividen algunos de los contratos más altos del mundo, con el fin de sostener a sus principales estrellas. En ese marco, la revista Forbes lanzó el ranking de los 10 jugadores mejores pagos del mundo, donde se pueden encontrar leyendas del deporte aún activas y jóvenes con enormes presentes.

En ese sentido, se sostienen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los jugadores que lideran el ranking, lo que no deja de sorprender dado sus edades. Con 40 años, el portugués se encuentra en la cima de jugadores mejores pagos con el Al Nassr de Arabia Saudita, que le pagará 280 millones de dólares en la temporada 2025/2026. Esto entre salario y primas deportivas, a los que se suman 50 millones por acuerdos comerciales con marcas como Nike, Binance y Herbalife.Y está seguido por el astro argentino de 38 años, con 130 millones de dólares, repartidos entre su salario en el Inter Miami (60 millones) y sus contratos de patrocinio (70 millones) con firmas como Adidas, Lay’s y Mastercard.

El top 10 de jugadores mejor pagos del mundo

Cristiano Ronaldo: (Al Nassr, 280 millones de dólares) Lionel Messi: (Inter Miami, 130 millones de dólares) Karin Benzema: (Al Ittihad, 104 millones de dólares) Kylian Mbappé: (Real Madrid, 95 millones de dólares) Erling Haaland: (Manchester City, 80 millones de dólares) Vinicius Jr: (Real Madrid, 60 millones de dólares) Mohamed Salah (Liverpool, 55 millones) Sadio Mané (Al Nassr, 54 millones) Jude Bellingham (Real Madrid, 44 millones de dólares) Lamine Yamal (Barcelona, 43 millones de dólares)

Lamine Yamal, la novedad de este ranking.

La coexistencia de dos generaciones en el top

El análisis de Forbes pone de relieve la coexistencia de dos tendencias generacionales. Por un lado, veteranos como Ronaldo, Messi y Benzema, todos entre los 37 y 40 años, siguen dominando los primeros puestos. Por otro, el ingreso en el ranking de jóvenes como Yamal y Bellingham (22 años), que muestra el inicio de un relevo generacional. Además, cinco de los diez jugadores mejor pagados tienen 29 años o menos, el mayor porcentaje desde 2020, y la edad media del ranking ha descendido por debajo de los 30 años, el nivel más bajo en cinco temporadas.

Entre las novedades del raking se produce el ingreso de Yamal entre los 10 mejores, al desplazar del top 10 a Kevin De Bruyne, que tiene un ingreso de 39 millones de dólares. Esto marca también este pasaje entre jugadores veteranos y nuevas estrellas. El detalle que muestra el gran presente de Yamal es que se convirtió a sus 18 años en el jugador más joven en ingresar al ranking.