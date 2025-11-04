Scaloni tomó una sorpresiva decisión con Dibu Martínez para el amistoso con Angola

La decisión de Lionel Scaloni con Dibu Martínez para el último aprtido de la Selección Argentina en 2025.

La Selección Argentina disputará, a mediados de noviembre, un amistosos ante Angola por la fecha FIFA con la ausencia de una sus principales figuras. Se trata de Emiliano "Dibu" Martínez, que no será convocado por Lionel Scaloni por una decisión particular del entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

Debido a que será el último encuentro del 2025, Scaloni le habría comunicado a "Dibu" Martínez que no será citado para el choque en Luanda ya que prefiere ver en acción a otros arqueros. El marplatense, quien se adueñó el arco argentino en 2020 tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026, por lo que el DT deberá decidir quiénes serán los suplentes.

En la actualidad, y teniendo en cuentas las pasadas convocatorias, Gerónimo Rulli es el que cuenta con mayores chances de ser el portero ante los africanos, mientras que Walter Benítez corre por detrás al no tener rodaje en el Crystal Palace de Inglaterra. Además, restará saber si Facundo Cambeses, arquero titular de Racing, vuelve a ser convocado al ígual que los últimos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.

Por otro lado, para ese partido Scaloni también podría darle protagonismo a otros jugadores que tuvieron algunos minutos en la pasada fecha FIFA, como José López, y no se descarta la inclusión de Joaquín Panichelli, el centrodelantero de Racing de Strasburgo que es el goleador de la Ligue 1 de Francia.

Cuándo juega la Selección Argentina el último amistoso del 2025

Tras clasificarse con antelación al Mundial del 2026, Lionel Scaloni cuenta con un importante margen de tiempo para comenzar a definir la lista de convocados de la Albiceleste. La ventana de partidos amistosos de octubre se cerrará en Miami contra Puerto Rico, pero no será el último adversario en el año porque todavía queda enfrentar a dos equipos más en el mes de noviembre.

Uno de los problemas que la AFA dispone es que se le complican conseguir rivales de determinada jerarquía, porque no todas las confederaciones tienen definidos sus clasificados al certamen organizado por la FIFA. Este es el caso de Europa que usará la próxima ventana para definir sus eliminatorias. Algo que quita la chance de enfrentar a jugadores de jerarquía y así comprobar qué detalles son necesarios ajustar.

Esto afecta a la venta noviembre, debido a que la Argentina tiene confirmado un partido amistoso frente Angola en África., que se jugará el 14 de noviembre. Por otro lado, se rumorea que el conjunto argentino podría viajar a Qatar para enfrentar al seleccionado local o Estados Unidos, que no participó de las eliminatorias por ser uno de los organizadores.

Cabe resaltar, además, que existen intenciones para que la Finalissima ante España se desarrolle en algún momento de marzo y que los 90 minutos se disputen en territorio europeo. Algo que no cayó del todo bien en la Selección Argentina, porque se pretende traer la organización al continente americano. De hecho, Estados Unidos se ofreció para que los dos conjuntos se enfrenten en algunas de las sedes que se usarán para el Mundial.

También están en discusión dos partidos amistosos más que serán en la previa del certamen. Uno sería frente a México y el otro contra Honduras. De momento, solo hay negociaciones pero se desconoce si las partes se encuentran cerca de cerrar un acuerdo o se deberá salir en la búsqueda de otro adversario.