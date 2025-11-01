La millonaria cifra que Angola le pagó a la AFA para jugar contra Argentina en noviembre

Argentina debe cumplir con un requisito para disputar el partido con Angola

La presencia de la última fecha FIFA de la temporada 2025 expone que la Argentina disputará un solo partido a modo de preparación de cara al próximo Mundial. Lo particular de este encuentro es que Angola se vio obligada a desembolsar una enorme cifra en millones de dólares para que la AFA acepte que el conjunto nacional se traslade al continente africano en las próximas semanas.

El partido se encuentra pactado para el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. Mientras que el horario no está confirmado, porque desde la Argentina están negociando para que se fije uno en donde haya cierta comodidad para disfrutar de los 90 minutos debido a que existen cuatro horas de diferencia. Un cotejo que se llevará a cabo en una jornada laboral en la que muchos podrán disfrutar de la acción pasadas las 20 horas.

Lionel Messi será la principal figura del partido.

Sin embargo, lo más destacado de este partido fue informado por Sport News Africa que expuso que Angola abonó una cifra cercana a los 12 millones de euros para quedarse con la organización del amistoso ante la Argentina. Una suma que genera un obligación dentro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que Lionel Messi debe ser convocado y tendrá que sumar minutos en el campo de juego.

La organización del partido quiere que el capitán de la Argentina se haga presente en continente africano con el fin de poder asegurar una gran venta de entradas que permita recuperar el dinero que se invirtió. Un pedido que solo se habría aceptado por la cantidad de dinero que se ofreció. Esté detalle no fue menor, ya que varios conjuntos nacionales de África estuvieron interesados en desarrollar un amistoso, pero la exigencias económicas de la AFA fueron consideradas elevadas.

Los próximos partidos de la Argentina

Para ver nuevamente a la Argentina en acción se deberá esperar un tiempo más que considerable. Esto es producto de que la FIFA tiene planeado devolverle la actividad a los equipos nacionales recién en el mes de marzo. Un momento que muchos creen que sería el elegido para llevar a cabo la organización de la Finalissima frente a España. Un duelo que se viene postergando, debido a que el equipo europeo todavía no cuenta su clasificación al Mundial.

“Hubiese preferido no jugarla antes del Mundial, hubo tiempo para hacerlo antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató", expresó Lionel Scaloni hace unas semanas en TNT Sports. De momento, la fecha elegida es una tentativa y no hay una confirmación, debido a que los dos equipos deben estar de acuerdo pero lo más importante de todo es la sede a disputar los 90 minutos.

En el marco de la primera edición, se estableció que un partido se iba a disputar en el continente europeo debido a que el otro iba a quedar reservado para cualquier región de América. No obstante, España entiende que es mejor llevar la copa a Inglaterra. Mientras que la Argentina, por medio de la AFA, presiona para que el certamen pueda ponerse en juego en el Estadio Monumental o que se traslade a Estados Unidos, con Miami como principal sede a elegir.