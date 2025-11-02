El curioso descargo de Dibu Martínez tras el error en Liverpool vs. Aston Villa: "Nunca"

El mensaje de Dibu Martínez tras el error en Aston Villa vs. Liverpool.

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó un fuerte descargo después de la derrota por 2-0 de su Aston Villa a manos de Liverpool en Anfield Road, por la Premier League de Inglaterra. El arquero de 33 años, de la Selección Argentina, recurrió a una publicación en el perfil de su cuenta oficial de Instagram (@emi_martinez26) para comunicarles a sus más de 14 millones de seguidores lo que sintió tras el grosero error propio que derivó en el gol del 1-0 de Mohamed Salah.

Es que, cuando ya se terminaba el primer tiempo, el marplatense surgido en Independiente quiso salir jugando con un pase hacia la izquierda para un compañero, aunque el astro egipcio cortó el mismo y remató con el arco vacío para abrir el marcador. Más tarde, a los 13 del complemento, el mediocampista Ryan Gravenberch anotó el 2-0 definitivo. El portero que pasó por Getafe y Reading, entre otros, se sintió culpable por la derrota y así lo expresó un día después en su posteo.

El mensaje de Dibu Martínez tras el grosero error en Liverpool vs. Aston Villa: "Yo nunca pierdo. O gano o aprendo"

Con dos imágenes propias en blanco y negro en el feed oficial de Instagram, el arquero campeón de todo con la "Albiceleste" escribió: "Yo nunca pierdo. O gano o aprendo". Por supuesto, al instante el posteo se llenó al instante de Me Gusta, comentarios, compartidos y demás muestras de afecto para uno de los mejores futbolistas del mundo del fútbol en su posición.

El mensaje de Dibu Martínez tras el error en Aston Villa vs. Liverpool.

Dibu Martínez se prepara para volver a la Selección Argentina

A excepción de alguna lesión o problema físico a último momento, el guardavalla de Aston Villa dirá presente en la próxima convocatoria de Lionel Scaloni. El vigente campeón del mundo y bicampeón de América visitará a Angola, en su capital Luanda, el viernes 14 de noviembre del 2025 en el amistoso. Si bien todavía el horario no está confirmado oficialmente, todo indica que será alrededor de las 13 de Argentina.

Si bien en este encuentro el equipo no se juega nada porque ya está clasificado para el Mundial 2026, lo concreto es que "Emi" siempre quiere estar desde el arranque para sumar cotejos bajo los tres palos albicelestes. Igualmente, el director técnico podría aprovechar también para darles minutos a sus competidores Gerónimo Rulli, Walter Benítez o hasta Facundo Cambeses.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa