La Televisión Pública transmitirá a la selección Sub 17 en el Mundial de Qatar 2025

Televisión Pública acompaña a la selección Sub 17 en el Mundial de Qatar 2025

La Selección Argentina Sub 17 debutará contra Bélgica este lunes –con transmisión de la TV Pública a partir de las 11 de la mañana–, el jueves 6 jugará frente a Tunez y el domingo 9 cerrará la zona de grupos ante Fiji. Todos los partidos tendrán lugar en los ocho campos del moderno complejo Aspire Zone, al oeste de Doha. Con la conducción de Miguel Osovi, junto a Gabriela Previtera y Germán Berghmans, Huellas de Selección acompañará en cada previa el paso de los juveniles argentinos en este nuevo sueño mundialista.

Entre los 21 convocados por Diego Placente, tres ya debutaron en Primera División: Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Thomas De Martis (Lanús) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors). Mientras que varios jugadores fueron suplentes en sus equipos: Fernando Closter (Independiente), Ramiro Tulian (Belgrano) y Thiago Yañez (Argentinos Juniors).

La Selección Argentina Sub 17 juega el Mundial de Qatar 2025

También forma parte del plantel Matías Satas (Boca), quien recientemente fue incluido por un periódico inglés en una lista de los 60 talentos jóvenes a tener en cuenta. Dos de los seleccionados juegan en el exterior: el arquero José Alberto Castelau de Roa (Real Madrid) y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach).

El plantel se completa con Juan Manuel Centurión (Independiente), Simón Valentín Escobar y Felipe Pujol (Vélez), Misael Zalazar (Talleres), Santiago Espíndola y Felipe Esquivel (River), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Santiago Silveira, Valentín Reigia y Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Alejandro Tello y Mateo Exequiel Martínez (Racing Club).

Diego Placente será el DT de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

Arqueros : José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

: José (Real Madrid), Juan Manuel (Independiente), Valentín (Argentinos Juniors). Defensores : Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors), Misael Zalazar (Talleres de Córdoba).

: Fernando (Independiente), Thiago (Argentinos Juniors), Simón (Vélez Sarsfield), Matías (Boca), Mateo (Racing), Santiago (Argentinos Juniors), Misael (Talleres de Córdoba). Mediocampistas : Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River Plate), Felipe Pujol (Vélez Sarsfield), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba), Uriel Ojeda (San Lorenzo).

: Alejandro (Racing), Santiago (River Plate), Felipe (Vélez Sarsfield), Jerónimo (Newell’s Old Boys), Ramiro (Belgrano de Córdoba), Uriel (San Lorenzo). Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River Plate), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Cuándo se juega el Mundial Sub 17 Qatar 2025

El torneo juvenil que jugará la Selección Argentina comenzará este lunes 3 de noviembre y culminará el jueves 27.

Cómo se juega el Mundial Sub 17 Qatar 2025

El torneo constará de 12 grupos de 4 equipos cada uno -48 selecciones- de los cuales avanzarán a octavos de final tan sólo 16. Estos equipos saldrán entre los dos mejores de cada zona y se sumarán los 6 mejores terceros. En caso de que los mano a mano finalicen en empate irán directamente a penales sin pasar por el alargue.

Los grupos del Mundial Sub 17 Qatat 2025