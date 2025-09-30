Oficial: Telefe anunció que transmitirá el Mundial 2026 .

Este lunes 29 de septiembre del 2025 por la noche, durante la entrega de los Premios Martín Fierro, el conductor Santiago del Moro realizó un inesperado anuncio que impactó a la Selección Argentina. Durante la ceremonia de los galardones en la televisión de aire, comunicó que Telefe compró los derechos para transmitir el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, a nueve meses del comienzo de la competición. Será la primera vez desde el 2010 (año en el que la cita mundialista tuvo lugar en Sudáfrica) que el canal realice las transmisiones de este torneo.

Con un video conmemorativo de la consagración en Qatar 2022, Telefe hizo público que el Mundial que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio estará en su pantalla. En 2025, la señal retransmitió algunos partidos del Mundial de Clubes en Estados Unidos, en el que participaron Boca Juniors y River Plate, así como también de la Copa América 2024 (también en el país norteamericano) y de las últimas tres ediciones de la Copa Libertadores para los equipos argentinos.

Oficial: Telefe transmitirá los partidos del Mundial 2026

La señal con más rating del país, que había tenido diversas coberturas con enviados especiales en las últimas ediciones, volverá a transmitir la máxima cita del fútbol global luego de haberlo hecho en el certamen de Sudáfrica 2010 por última vez. En esta ocasión, deberá trabajar con un formato inédito de 104 partidos, luego de que el cupo de países clasificados aumente de 32 a 48. También se había desempeñado en Francia 1998 e incluso transmitió el debut argentino ante Corea del Sur en la Copa del Mundo de México 1986, aún bajo el nombre de Canal 11.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la TV Pública también adquirirá los derechos para transmitir el Mundial 2026. Será un certamen muy especial para la 'Albiceleste', ya que posiblemente sea el último en el que Lionel Messi vista la camiseta de la Selección luego de 20 años de trayectoria.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026 de fútbol?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio fundamentalmente en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cuántos equipos hay clasificados al Mundial 2026?

Si se saca a los anfitriones, que son Canadá, Estados Unidos y México, es posible apreciar que 15 selecciones tienen reservado un pasaje al certamen que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en el norte del continente americano. Es importante recordar que se tratará de una edición de 48 participantes, por ende restan varios lugares por ser ocupados:

Conmebol: Argentina , Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones).

Asia (AFC): Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán.

África (CAF): Marruecos y Túnez.

