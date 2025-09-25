Una figura de TyC Sports fulminó al plantel de River por perder en la Copa Libertadores: "Renovación"

Una figura de TyC Sports fulminó al plantel de River por perder en la Libertadores

Luego de la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores 2025 a manos del Palmeiras en Brasil, un periodista de TyC Sports en la televisión apuntó contra el plantel del "Millonario" que dirige Marcelo Gallardo. Si bien fue también crítico con el DT más ganador de la historia de la institución, la figura del canal deportivo también lo "defendió" a la hora de analizar lo sucedido en el Allianz Parque de San Pablo. Es que sus dichos recayeron sobre los futbolistas que forman parte del equipo, que ahora tendrá que dedicarse tanto a la Copa Argentina como al Torneo Clausura del fútbol argentino.

Se trata de Rodolfo "Gringo" Cingolani, quien minutos después de culminado el cotejo en el que el "Verdao" se impuso por 3 a 1 cargó contra los más experimentados del elenco de Núñez. Más allá de que no dio nombres, sí insistió con que tiene que haber una renovación para que River vuelva a ser competitivo. A su vez, el panelista recordó la final de Madrid y lanzó una picante frase acerca del desempeño del entrenador desde 2018 en adelante.

El Gringo Cingolani destrozó al plantel de River tras la eliminación en la Copa Libertadores contra Palmeiras

"El foco tiene que ser en la renovación. River, con el poderío económico que tiene, no puede tener a tres futbolistas que jugaron en 2018. En el fútbol tenés que tener un promedio de jugadores de 27 o 28 años. Gallardo no puede hacer todo, elegir los jugadores, armar el equipo...", disparó el panelista inicialmente. "Agudicen el ojo, poné pibes... si terminaste jugando con Lautaro Rivero y (Santiago) Lencina. ¿Para qué gastás 100 palos? La plata es impostora, te confunde", esbozó el periodista de TyC Sports en su análisis.

Rodolfo "Gringo" Cingolani destrozó a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

Posteriormente, el "Gringo" agregó: "Muchachos... por lo menos del 50% del plantel cumplió ciclos, algunos por edad y otros por nivel de juego. Para mí River tiene que modificar el tema del cuerpo técnico, del manager. Es muy fuerte lo que pasó hoy, quedar afuera de la Copa Libertadores otra vez tan prontamente". En esa línea, enfatizó en que "fue una Copa paupérrima de River, malísima y hay que decirlo. Fue mala porque no le ganó a Libertad ni allá ni acá, ni a Palmeiras. No estuvo a la altura".

A su vez, Cingolani aseguró que "no es la plata lo que te hace ganar un partido", haciendo referencia a lo invertido por la dirigencia en refuerzos como Lucas Martínez Quarta o Gonzalo Montiel, quienes regresaron tras la vuelta del "Muñeco". Además, en medio del debate futbolero con sus compañeros del programa, lanzó: "Cualquier otro técnico en este momento se está despidiendo de River. Como me dijo un amigo... ¿Boca murió en Madrid? Gallardo también. No fue más el mismo".

¿Cuándo vuelve a jugar River después de la eliminación de la Libertadores?

El "Millonario" tendrá acción el próximo domingo 28 de septiembre cuando reciba en el Estadio Monumental a Deportivo Riestra a partir de las 18 horas por el Torneo Clausura. En dicha competencia marcha segundo un punto por detrás del "Malevo" y buscará un triunfo para volver a lo más alto ante su gente después del golpazo en el certamen continental. Claro que, no será el único compromiso importante de los días venideros ya que el jueves 2 de octubre se jugará todo en los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing también a las 18 y si pasa se cruzará con Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinales.