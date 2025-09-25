Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026, luego de la eliminación sufrida a manos del Palmeiras.

River Plate recibió un duro golpe en Brasil con la eliminación ante Palmeiras, cuando tenía depositado toda la ilusión y haberlo puesto como máximo objetivo del año. Sin la competencia internacional, ahora el equipo de Marcelo Gallardo tiene una dura misión: clasificarse a la Copa Libertadores 2026, el deseo principal de cara a la próxima temporada por el que deberá luchar en el ámbito local.

Con la posibilidad trunca de acceder a través de la actual Libertadores y tras haber quedado eliminado del Torneo Apertura con Platense en cuartos de final, la "Banda" tiene todavía varias chances de obtener su plaza con los torneos del fútbol argentino: la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la tabla anual, competencias en las que tiene buenas perspectivas. En el caso de ser campeón de alguno de los dos primeros certámenes mencionados, clasificará directamente a la Libertadores al margen de lo que suceda en la tabla anual.

En la Copa Argentina, el "Millonario", que eliminó a Ciudad Bolívar en primera ronda, a San Martín de Tucumán en la segunda y a Unión de Santa Fe en octavos de Final, tendrá un rival de jerarquía. En cuartos de final, River enfrentará a Racing el jueves 2 de octubre desde las 21.30 horas, en el estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario Central en Santa Fe.

En lo que respecta al Torneo Clausura, el elenco de Núñez viene peleando el protagonismo del Grupo B. Luego de nueve fechas disputadas, el "Millo" se ubica en el segundo puesto con 18 puntos, a sólo un punto del líder sorpresivo Deportivo Riestra, conjunto al que enfrentará justamente este domingo en el estadio Monumental y, en caso de vencer, pasará en la tabla. Cabe recordar que, en este torneo sólo tendrá su boleto a la ibertadores en el caso de ganarlo.

La tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Clausura 2025

Deportivo Riestra, 19 puntos. River Plate, 18 puntos. Vélez Sarsfield, 18 puntos. Lanús, 16 puntos. San Lorenzo, 13 puntos.

La tabla anual 2025 del fútbol argentino

River Plate, 49 puntos. Boca Juniors, 47 puntos. Rosario Central, 47 puntos. Argentinos Juniors, 44 puntos. Deportivo Riestra, 43 puntos. Barracas Central, 41 puntos. San Lorenzo, 40 puntos. Tigre, 39 puntos. Huracán, 39 puntos. Racing, 38 puntos.

En este caso, el panorama es optimista para River. Gracias a los 31 puntos que consiguió en el Torneo Apertura más los 18 que lleva en el actual Clausura, los dirigidos por Gallardo se encuentran en el primer puesto de la general, con 49 puntos, dos unidades por encima de Boca Juniors y Rosario Central, sus inmediatos perseguidores.

Tomando la tabla anual del 2024, en la que River finalizó en el tercer puesto con 70 puntos y clasificando a la Libertadores, lo realizado en este 2025 marca una buena proyección. Es que al equipo le quedan al menos 7 partidos por el torneo local para poder continuar sumando puntos y confirmar su plaza en la Libertadores 2026, torneo que se convirtió en la obsesión de la institución.