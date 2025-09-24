Latorre dijo lo que muchos piensan de Gallardo en River y apuntó contra jugadores: "No se ve"

Diego Latorre se la jugó y dijo lo que muchos piensan de Gallardo en River, ahoras de enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores.

A horas del partido crucial para River Plate ante Palmeiras por Copa Libertadores, Diego Latorre se refirió al momento del "Millonario" y bancó a Marcelo Gallardo, después que en ESPN se instalara la polémica sobre los problemas futbolísticos que viene teniendo el equipo de Núñez.

En el programa F90, se armó un debate con respecto a si Gallardo había cambiado desde su regreso a River, que se dio en agosto en 2024 y, desde entonces, no pudo conseguir ningún título con la institución. Quien puso el el tema sobre la mesa fue el propio exjugador de Boca, que no dudó en poner en cuestión esa versión que el DT modificó su manera de dirigir.

“Yo estoy escuchando que Gallardo ya no es el mismo de antes. Un entrenador no es un modelo de un auto que en 2014 es mejor o peor que ahora, no es una moda. Armar o no un buen equipo depende de circunstancias, de jugadores, pero no es que ahora sea mejor o peor, ambas corren”, comenzó diciendo Latorre, quien suele derribar mitos futbolísticos instalados por la prensa.

En el mismo sentido, el comentarista de ESPN continuó con su análisis: "Yo creo que él ha tenido siempre un sentido de la intuición que hoy no porque los jugadores tampoco le dan repuesta en la cancha y una capacidad estratégica, pero siempre dentro de un plantel que a él le generaba esperanza. Hoy tiene que decidir entre jugadores que no le han dado razones para creer en ellos“.

Además, el exjugador de Puebla de México expresó su pensamiento con otro punto de vista de la imagen de Gallardo en River: “El día de la famosa conferencia del 'que la gente crea porque tiene con qué creer' tenía otra mirada, una mirada de convicción, la de confiar en sus jugadores. Eso ahora no se ve”.

Latorre y las chances de River ante Palmeiras

Luego, "Gambetita" manifestó que "por supuesto que River puede ganarle al Palmeiras" y agregó con respecto al duro rival brasileño: "Lo que pasa que lo del otro día en el primer tiempo fue tan deslumbrante, que también debe haber shockeado a los jugadores, más allá de la respuesta del segundo tiempo”.

"Hay algo en lo táctico que va a tener que solucionar o va a tener que aparecer. Para mí es prioritario, antes de ver quién juega con Salas, cómo toma el descenso de López, porque el arquitecto de los ataques de Palmeiras es él. López se tira atrás, el zurdo, el argentino, se tira atrás, descarga. Gira y ahí provoca todo tipo de problemas defensivos en el rival", dijo Latorre.

Para finalizar, volvió a dejar su análisis del encuentro de ida, disputado en el Monumental: "En el primer tiempo estuvo completamente suelto, Enzo Pérez no lo encontraba. No solo Enzo sino todo el equipo en la defensa en particular también. En el segundo tiempo sí lo tomaron bien y ahí desconectó a Palmeiras más allá de un supuesto cansancio o fatiga que apareció en ellos, no lo sé".