Las bajas de River vs. Palmeiras para la vuelta en Copa Libertadores: Gallardo sufre

Las bajas de River para visitar a Palmeiras

El resultado global expone que Palmeiras se encuentra arriba de River Plate, pero con una diferencia pequeña del 2-1 que se registró en el Estadio Monumental. De cara a la revancha, Marcelo Gallardo tiene una lista preocupante de bajas que le impiden armar el mejor once titular para conseguir el pasaje a la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

Lo primero a mencionar es que Sebastián Driussi no se encuentra disponible porque sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y que le impide estar para el segundo encuentro. Se estima que tendrá una recuperación mínima de tres semanas. Sin dudas una ausencias que obliga a pensar en un acompañante para Maximiliano Salas, que deberá salir de Miguel Borja y Facundo Colidio, que no tuvieron una buena noche ante Atlético Tucumán.

Además, se deben sumar que Germán Pezzella, Giorgio Constantini, Maximiliano Meza, Gonzalo "Pity" Martínez y Agustín Ruberto se encuentran totalmente descartados. Los dos primeros sufrieron rotura de ligamentos cruzados y se espera que obtengan el alta médica recién a mediados del 2026. Mientras que los demás podrán coleccionar minutos a partir de la segunda semana de octubre.

¿Lautaro Rivero se lesionó en River?

Uno que encendió las alarmas fue Rivero, que sobre el final del partido en Tucumán comenzó a caminar con cierta dificultad y que completó los 90 minutos ante la falta de cambios para darle descanso. Es uno de los defensores del plantel con mejor rendimiento y que los hinchas piden de manera obligada dentro de la formación titular. “Yo voy a jugar los partidos que me toque, gracias a Dios se me está dando y de la mejor manera. Seguramente por los minutos jugados tuve una sobrecarga pero no es mucho y voy a mejorar para el siguiente partido por si me toca”, expresó en charla con ESPN.

El entrenamiento de River del domingo expuso que el zaguero se encuentra en perfecto estado desde lo físico y que se pudo mover a la par de sus compañeros. Esto permite entender que la molestia fue producto de una acción normal de juego, que se fue borrando con el paso de las horas y que está a disposición de Gallardo.

Uno que vuelve en River

La buena noticia que se desprende es que el "Millonario" podrá contar con los servicios de Giuliano Galoppo, que se encuentra habilitado a sumar minutos frente a Palmeiras en Brasil. Hay que recordar que la CONMEBOL le había colocado una fecha de suspensión por la tarjeta roja que sufrió contra Libertad de Paraguay.

El hecho que haya sumado minutos frente a Atlético Tucumán fue producto de que el cuerpo técnico de Gallardo decidió que tuviera rodaje y llegue con ritmo de competición a uno de los partidos más importantes del año. Los trascendidos apuntan a que formará parte del once que pise el campo de juego, debido a que se encuentra en un buen nivel y dispone de gol.