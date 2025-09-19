No juega ante Palmeiras: Por cuánto tiempo River pierde a Driussi

Driussi no jugará en Brasil con River

En la tarde del jueves, River emitió un parte médico que genera un enorme problema para preparar el partido de revancha frente a Palmeiras en Brasil y así obtener la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores. Esto es producto de que Sebastián Driussi tiene una lesión que lo margina y que le impide moverse con normalidad en el campo de juego. Sin dudas, una baja que obliga a tocar la formación inicial.

Tras el comienzo de la segunda parte, el delantero le hizo señas al banco de suplentes pero más que nada a Marcelo Gallardo de que no se encontraba en condiciones de sumar minutos. De manera inmediata, Facundo Colidio dejó de realizar la entrada en calor y se enfocó en armar una dupla ofensiva con Maxi Salas. Con el paso de las horas, se conoció que el jugador sufrió desgarro en el bíceps femoral izquierdo y no podrá estar en la vuelta ante el conjunto de Brasil. Se estima que el tiempo de recuperación va a ser de tres semanas. Aunque se aconseja un poco más para que no haya un esfuerzo desmedido que provoque una dolencia más severa.

Driussi no jugará en Brasil con River

La ausencia de Sebastián Driussi invita a pensar cómo va a ser el frente de ataque de River para visitar a Palmeiras y lograr los goles que le permitan revertir el resultado negativo en la llave. Hasta el momento, se tiene conocimiento que el Muñeco Gallardo apostaría por la figura de Maxi Salas y que su acompañante no saldría de Facundo Colidio y Miguel Borja. El primero posee movimientos similares al ex delantero del Austin, mientras que el otro se destaca en caso de que sea colocado como referencia de área.

Después las otras alternativas del Millonario en el banco de suplentes son Bautista Dadín e Ian Subiabre, pero este último está viviendo un momento muy particular con la dirigencia. Fue convocado al Mundial Sub20 y no podría disputarlo, además de quedar marginado en el club, en caso de que no llegue a un acuerdo para renovar su contrato y ampliar su cláusula de salida. Aunque es muy probable que ninguno de los dos pueda sumar minutos porque son jugadores de poca experiencia y el contexto los inhibiría.

No es la primera lesión de Driussi

Sebastián Driussi fue fichado en el mercado de pases del verano y desde entonces se registra una serie de lesiones que provocan varios comentarios entre los hinchas. La primera fue un desgarro miofascial que lo dejó 21 días sin actividad oficial, luego se le sumó el esguince de tobillo en el debut del Mundial de Clubes y fueron 56 jornadas de recuperación.

Una lesión que le dejó una serie de secuelas porque se perdió un partido de River al sentir una leve molestia que le provocó un freno en su regreso a los campos de juego. Tampoco hay que descartar que en su vuelta al fútbol argentino debió afrontar varias jornadas de entrenamientos diferenciados por la larga inactividad que arrastraba.

Los otros lesionados

Además, se debe sumar que Germán Pezzella, Giorgio Costantini, Maximiliano Meza, Pity Martínez y Agustín Ruberto se encuentran lesionados y no podrán tener minutos frente a Palmeiras en Brasil. Los dos primeros trabajan para dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados y recién estarán disponibles para mediados del 2026. El resto podría recibir el alta en la segunda semana de octubre.