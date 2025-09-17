River enfrenta a Palmeiras en la Copa Libertadores de América y, en este sentido, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo está con expectativa de tener un buen partido en la ida del torneo continental. El primer partido se lleva adelante en el estadio Monumental de Núñez.
River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: minuto a minuto EN VIVO del partido clave por Copa Libetadores
El conjunto que dirige Marcelo Gallardo enfrenta a Palmeiras en la Copa Libertadores por el pase a la siguiente ronda. Seguí EN VIVO el partido.
Hace 5 minutos
La Ficha técnica del partido de hoy a la noche
River Plate vs Palmeiras: Ficha técnica
- Torneo: Copa Libertadores (cuartos de final, ida)
- Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025
- Horario: 21:30 horas (Argentina)
- Estadio: Estadio MAS Monumental
- Árbitro principal: Jesús Valenzuela (VEN)
- Transmisión: FOX Sports, Telefe
- Streaming: Disney+
Hace 16 minutos
Dónde ver online la Copa Libertadores en vivo en Argentina: estas son las formas
De qué manera se puede ver la Copa Libertadores en vivo.
La Copa Libertadores, una obsesión de toda Sudamérica.
Como cada año, la Copa Libertadores se presenta como el evento más importante a nivel continental que existe. Creada en 1960, esta competición ha atrapado durante décadas a millones de espectadores, con duelos históricos y mucha pasión, al reunir equipos de los 10 países que conforman la Conmebol en Sudamérica. Y Argentina es por historia el país que más fuerte pisa en este campeonato, al ser el que más veces ganó el certamen, encabezado por Independiente de Avellaneda, que es el club más laureado con 7 conquistas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984).
Hace 26 minutos
La formación titular de River Plate para recibir a Palmeiras en Copa Libertadores
Cómo será el once titular de River Plate armado por Marcelo Gallardo para enfrentar a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Cuándo se juega el partido y cómo se podrá ver en vivo.
River Plate recibirá este miércoles a partir de las 21:30 horas a Palmeiras en el Estadio Monumental por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En el que posiblemente sea el partido más importante de este 2025, el entrenador Marcelo Gallardo buscará repetir el esquema que utilizó en la última fecha del Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata (en lo que fue victoria por 2 a 1 en condición de visitante) con una línea de tres defensores. El gran objetivo del 'Millonario' es obtener una ventaja que le permita enfrentar con mayor tranquilidad la vuelta en Sao Paulo.
Hace 1 hora
Quién es Vitor Roque, la figura de Palmeiras que jugó en Barcelona: su historia
Vitor Roque es una de las últimas grandes joyas surgidas de Brasil y hoy juega en Palmeiras. Esta es su trayectoria.
Vitor Roque con la camiseta de Palmeiras.
Hace 1 hora
¿Por qué Gustavo Gómez no terminó jugando Boca? Esto explicó el defensor en 2023
Gustavo Gómez es uno de los mejores defensores de América y fue una obsesión para Boca. Este fue el motivo por el que no llegó.
Hace 1 hora
El plan de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega a este compromiso con la confianza a tope tras conseguir una importante victoria por 2-1 ante Estudiantes en condición de visitante. Los dirigidos por el Muñeco se mantienen como líderes de la tabla anual y punteros de la Zona B del Torneo Clausura, demostrando una consistencia que los posiciona como uno de los candidatos al título continental.
River se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay por penales, luego de igualar 1-1 en el resultado global. Mas allá de eso, el Millonario atraviesa un momento de gran solidez y viene de ganarle a Estudiantes en La Plata por 2 a 1. Además, solo perdió dos partidos en 90 minutos en lo que va del año, cifras que reflejan el excelente trabajo del cuerpo técnico y la respuesta del plantel a las exigencias del entrenador.La principal novedad táctica para este duelo pasa por el innovador esquema que Gallardo implementó ante Estudiantes. El DT sorprendió con una línea de tres defensores en un sistema 3-5-2 que le dio solidez defensiva y una base sólida sobre la cual construir su fútbol, una versión que ilusiona para el cruce ante el equipo brasileño y que planea repetir en el Monumental.
Hace 1 hora
ASI LLEGA RIVER A LA COPA LIBERTADORES
El partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 17 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio MAS Monumental de Buenos Aires.
El encuentro será transmitido en vivo por FOX Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el venezolano Jesús Valenzuela.