River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: minuto a minuto EN VIVO del partido clave por Copa Libetadores

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega a este compromiso con la confianza a tope tras conseguir una importante victoria por 2-1 ante Estudiantes en condición de visitante. Los dirigidos por el Muñeco se mantienen como líderes de la tabla anual y punteros de la Zona B del Torneo Clausura, demostrando una consistencia que los posiciona como uno de los candidatos al título continental.

River se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay por penales, luego de igualar 1-1 en el resultado global. Mas allá de eso, el Millonario atraviesa un momento de gran solidez y viene de ganarle a Estudiantes en La Plata por 2 a 1. Además, solo perdió dos partidos en 90 minutos en lo que va del año, cifras que reflejan el excelente trabajo del cuerpo técnico y la respuesta del plantel a las exigencias del entrenador.La principal novedad táctica para este duelo pasa por el innovador esquema que Gallardo implementó ante Estudiantes. El DT sorprendió con una línea de tres defensores en un sistema 3-5-2 que le dio solidez defensiva y una base sólida sobre la cual construir su fútbol, una versión que ilusiona para el cruce ante el equipo brasileño y que planea repetir en el Monumental.