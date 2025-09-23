Una estrella de TyC Sports se sacó contra los críticos de Franco Colapinto: "Lo odian"

Una estrella de TyC Sports defendió a Colapinto de las críticas.

Una figura de TyC Sports, en la televisión, "se sacó" en vivo para defender a Franco Colapinto. El piloto argentino de 22 años, de Alpine, es cuestionado por estas horas luego del 19° puesto final en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1. Aunque no fue su culpa la posición definitiva porque padeció el insólito choque por parte de Alexander Albon, su excompañero en Williams, algunos responsabilizan a "Fran" por haber culminado anteúltimo.

Ante esta situación, Leonardo Regueira, conductor del programa Carburando, estalló al aire para respaldar al corredor albiceleste, que está apenas en su segunda temporada como titular en la máxima categoría del automovilismo mundial. De hecho, expresó que no entiende a aquellos que "odian" al deportista bonaerense y hasta les pidió "que no se suban al carro" si le va bien en el futuro en la F1.

La ira de Leo Regueira, conductor de Carburando, para apoyar a Colapinto: "Le está dando una paliza a Gasly"

En plena conducción del ciclo una vez terminado el GP de Azerbaiyán en la capital Bakú, el periodista deportivo respaldó al único representante argentino en la actualidad de la Fórmula 1. En el piso del canal TyC Sports, arremetió: "¡No sé por qué odian a Colapinto! No puedo entender por qué lo odian, no lo puedo entender...".

Al mismo tiempo, les pidió a los "haters" de Franco "que no se suban al carro cuando el tipo esté en un equipo top, porque lo único que esperan es que sea igual que (Carlos) Reutemann, lo comparan con Reutemann", con relación al santafesino que fue subcampeón de la categoría. Además, aseveró con bronca que el pilarense "está corriendo con el peor auto de la Fórmula 1, ahora no se suban al tren de Colapinto el día en el que corra en un equipo top y pelee por carreras...".

"¡Pero va a pasar, Leo, eso va a pasar!", le gritaron desde detrás de cámaras a Regueira, lo que enfureció aún más al presentador, que respondió a los gritos: "¡No importa, la tienen que ver ahora, no dentro de tres años, cuando se suben al arco!". Luego, añadió directamente que "es ahora cuando hay que bancarlo y no defenestrarlo como lo están defenestrando muchos, que no se entiende por qué lo defenestran". Con relación a su compañero de equipo galo en Alpine, quien ocupa el primer asiento de la escudería francesa, sentenció que "el pibe le está dando una paliza a (Pierre) Gasly".

