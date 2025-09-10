El motivo por el que Gastón Edul no estuvo con la Selección Argentina en TyC Sports: "Virus"

Gastón Edul no estuvo en la transmisión de TyC Sports con la Selección Argentina y sorprendió el motivo.

En la transmisión del partido de la Selección Argentina ante Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, sorprendió la ausencia de Gastón Edul, periodista especializado en la "Albiceleste". Luego de varios rumores, el propio cronista de TyC Sports se encargó de confirmar el motivo por el que se perdió la transmisión en vivo del encuentro.

En el mediodía del martes 9 de septiembre del 2025, cuando todavía faltaban ocho horas para el duelo Estadio Monumental de Guayaquil, Edul había participado en uno de los programas del canal deportiva desde la ciudad ecuatoriana, en donde adelantó cómo formaría el equipo de Lionel Scaloni y confirmó que, por la noche, realizaría la cobertura en el campo de juego.

Sin embargo, una vez que comenzó la transmisión oficial del partido por TyC llamó la atención que Edul no estaba al borde del césped y, en su lugar, se presentó su colega Joaquín Bruno, otro habitual especialista del seleccionado nacional. Quien se encargó de clarificar las dudas de su falta fue el propio periodista. Mientras transcurría el partido, un usuario de X (ex Twitter) le preguntó por qué no estaba en la transmisión y Edul respondió que se debió a una descompostura. "Virus estomacal. Está Joaco Bruno, que la rompe", manifestó en su cuenta oficial de la red social.

Dicho problema estomacal se habría ocasionado debido a un alimento que el periodista consumió el día anterior al cotejo en Guayaquil, que la propia cuenta oficial de TyC Sports había mostrado durante un posteo, denominado "encebollado". A pesar de la mala pasada que le jugó la comida, el periodista ya se encuentra mejor y retomará su actividad habitual sin mayores inconvenientes.

Gastón Edul se suma a un nuevo canal lejos de TyC Sports

En últimos meses, el comunicador fue noticia muchas veces por los rumores de romance con Nati Jota, conductora con la que tiene intercambios al aire en OLGA por sus columnas de deportes. Si bien nunca confirmaron de manera tajante cómo es su vínculo, en una reciente aparición en el programa de la blonda, Gastón se sintió cómodo y así adelantó con claras indirectas cuál es el programa en el que participará.

"No sé si se puede decir mucho, pero sí. Estoy con algo nuevo, con un reality", comenzó su descargo el periodista en el ciclo Sería Increíble. "Creo que me van a matar si lo digo, pero estoy muy contento", agregó. En ese momento, Nati le preguntó de manera directa a Damián Betular qué chicas va a haber en el reality y sumó: "Ah, por qué le pregunto a Betu. Ah, re", en clara alusión a que estaban hablando de Bake Off Argentina, show de Telefe donde Betular es jurado.

Además de ese dato, la otra pista que no dejó dudas de que Nati Jota, Edul y Betular hablaban de Bake Off fue que pusieran de fondo la característica cortina musical del reality, que esta vez será conducido por Wanda Nara. "Siento que me puede ir bien, me tengo fe porque estoy aprendiendo", concluyó Edul.