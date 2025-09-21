Franco Colapinto venía bien, pero el toque de Albon lo arruinó y acabó 19° en Azerbaiyán

Colapinto y una carrera muy complicada en Azerbaiyán.

Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 con el Alpine, después de una carrera en la que venía bien pero un toque de Alexander Albon en la vuelta 19 lo sacó de eje. Luego de ellos, jamás pudo retomar el ritmo que tenía antes. Para colmo, su compañero y principal piloto de la escudería, Pierre Gasly, tampoco tuvo un buen domingo en el autódromo callejero de la capitál Bakú y acabó 18°.

Quien se quedó con la victoria fue el tetracampeón neerlandés Max Verstappen con el Red Bull, mientras que esta vez los McLaren no anduvieron bien: Lando Norris culminó séptimo y Oscar Piatri abandonó de entrada. Por su parte, las Ferrari también tuvieron una jornada para el olvido: Lewis Hamilton fue octavo y Charles Leclerc, noveno.

El resumen de la carrera de Colapinto en Azerbaiyán en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine tuvo una buena largada con neumáticos medios (amarillos) ya que pasó de 16° a 14°, gracias también a que Piastri chocó de entrada contra el muro derecho y abandonó una carrera fundamental en su lucha con su compañero Norris en McLaren por el campeonato. Luego de la reanudación tras la entrada del Safety Car (Auto de Seguridad), el pilarense avanzó otra posición y quedó 13° en la pista en los giros iniciales.

Sin embargo, como suele ocurrir, con el transcurrir de los giros el monozplaza rosa fue perdiendo ritmo, aunque así y todo el bonaerense resistió en el mismo puesto hasta que ingresó a los boxes. Aunque su parada otra vez no fue buena, lo peor llegó después: en la vuelta 19, Alexander Albon lo tocó y lo hizo entrar en trompo. Su excompañero en Williams lo chocó cuando debían doblar hacia la izquierda y le dañó el auto, según le comunicó el propio Colapinto al equipo Alpine mediante la radio.

Si bien la F1 sancionó con una penalización de diez segundos a "Alex", el daño en el vehículo del argentino ya estaba hecho. Ello marcó un quiebre para Franco, que si bien pudo continuar en la pista no tuvo la misma velocidad que antes y simplemente se limitó a seguir sobre el asfalto. Incluso, perdió dos puntos de carga aerodinámica del sector izquierdo del alerón delantero y jamás pudo tener un ritmo normal nuevamente en la prueba. Para colmo de males para Alpine, Gasly tampoco tuvo una buena final y sobre el cierre lucharon entre ambos por los últimos dos lugares en la pista. Finalmente, el galo se impuso y quedó 18° contra la 19° colocación de Franco.

Las posiciones finales del GP de Azerbaiyán 2025 de la F1

Max Verstappen (Red Bull). George Russell (Mercedes). Carlos Sainz Jr. (Williams). Andrea Antonelli (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Yuki Tsunoda (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari). Isack Hadjar (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Sauber). Oliver Bearman (Haas). Alexander Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas). Fernando Alonso (Aston Martin). Nico Hülkenberg (Sauber). Lance Stroll (Aston Martin). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine).

*Abandonó Oscar Piastri (McLaren).

Las carreras que le quedan a Colapinto con Alpine en 2025

Gran Premio de Singapur - Domingo 5 de octubre a las 9 horas de Argentina.

GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

Colapinto no pudo hacer demasiado tras el toque de Albon en Bakú.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?