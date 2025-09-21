El choque de Alex Albon a Franco Colapinto: así lo tocó su excompañero en Williams

El choque de Albon a Colapinto.

Franco Colapinto largó 16° en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 y "sobrevivía" pese a la lentitud del Alpine, aunque en la vuelta 19 Alexander Albon lo chocó. Su excompañero en Williams lo tocó ante una curva, lo hizo perder terreno y le dañó el auto, según le confirmó el propio piloto pilarense al equipo a través de la radio. Ello le costó una penalización de diez segundos al corredor tailandés. El representante albiceleste estalló de bronca en la comunicación con la escudería francesa, que le confirmó que efectivamente había perdido ritmo tras la colisión por parte de su adversario. Así y todo, se las arregló para continuar como pudo sobre el asfalto, aunque ya sin posibilidades de entrar al top diez final.

En el momento de girar hacia la izquierda, "Alex" se corrió insólitamente hacia ese mismo lado cuando no correspondía y, cuando el bonaerense intentaba doblar, "se lo llevó puesto" para provocar el trompo. De esa manera, cuando "Fran" venía haciendo una buena carrera, su excompañero le hizo perder demasiado ritmo y directamente olvidarse de sumar puntos en el autódromo callejero de Bakú. Es que ello marcó un quiebre para Franco, que si bien pudo continuar en la pista no tuvo la misma velocidad que antes y simplemente se limitó a seguir sobre el asfalto. Incluso, perdió dos puntos de carga aerodinámica del sector izquierdo del alerón delantero y jamás pudo tener un ritmo normal nuevamente en la prueba.

Las carreras que le quedan a Colapinto con Alpine en el 2025

Gran Premio de Singapur - Domingo 5 de octubre a las 9 horas de Argentina.

GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

El toque de Albon a Colapinto en Bakú.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?