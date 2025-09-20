Colapinto chocó en la Q1 del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto sufrió un fuerte choque en la curva 4 del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 y quedó eliminado en la Q1. El argentino estaba cerca de clasificar cuando quedaban unos segundos para terminar una primera etapa bastante accidentada de la clasificación.

Después de tres prácticas flojas en Bakú, Colapinto estuvo cerca de clasificar a la Q2 pero a último momento de la primera ronda clasificatoria no solo quedó 16, sino que chocó. Afortunadamente, pocos segundos después de impactar contra el muro en la curva 4, el argentino salió caminando del Alpine por sus propios medios, visiblemente enojado.

La clasificación del GP de Azerbaiyán fue por demás accidentada, con bandera roja incluida durante varios minutos, que obligó a todos los corredores a volver a boxes. Colapinto venía con buenos tiempos en la Q1 y estaba por clasificar a Q2, pero en el último segundo fue superado y además impactó contra el muro, segundos después de que su compañero Pierre Gasly despistara.

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán será transmitido íntegramente por Disney+ Premium en Argentina. Fox Sports también ofrecerá cobertura de la carrera, aunque la confirmación oficial aún está pendiente. Los fanáticos también podrán seguir la acción a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1.

Con nueve fechas por disputarse, la temporada 2025 de Fórmula 1 entra en su recta final. Tras el GP de Bakú, el calendario marca que las carreras restantes son en Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. En ellas, Colapinto tendrá múltiples oportunidades para sumar sus primeros puntos del año y demostrar su valía en Alpine y acallar las especulaciones sobre su continuidad en el equipo para 2026, según declaraciones recientes del asesor Flavio Briatore.

Cronograma del GP de Azerbaiyán (horario argentino)

Domingo 21 de septiembre