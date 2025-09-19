Sorpresa para Colapinto en Fórmula 1: Briatore rompió con los rumores y contó quiénes se disputan la segunda butaca de Alpine para 2026.

A horas del inicio del Gran Premio de Azerbaiyán, en la Fórmula 1 hubo un cimbronazo con respecto a uno de los temas que domina la agenda de la categoría. El jefe de equipo de Alpine, Flavio Briatore, sorprendió públicamente y reveló que el piloto con el que compite Franco Colapinto para quedarse con la segunda butaca en 2026 es Paul Aron, corredor reserva de la escudería francesa.

En medio de los rumores de la prensa internacional que daban la posible llegada de un piloto de afuera de la estructura de Alpine, Briatore negó esas versiones y dio dos nombres. “Es entre Franco y Paul (Aron). Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Y yo tengo que entender qué es lo mejor para el equipo, ¿entiendes?“, expresó el italiano en una entrevista con el medio The Race.

Además, el empresario, de 75 años, reconoció que no tiene "ningún interés en nadie", ya que en el pasado era manager de algunos pilotos y eso le sumaba presión. "Antes, la gente me volvía loco (con sus quejas) porque representaba al 50 % de los pilotos (de la competencia). Ahora, no represento a nadie”, manifestó Flavio, quien desde hace algunas semanas viene dando pistas sobre quién acompañará a Pierre Gasly.

Luego, Briatore declaró que, la decisión final entre Colapinto y Aron, la tomará en las próximas semanas. "Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso. Necesito otra carrera o dos para decidirme, pero, sinceramente, hoy no sé (cuál de los dos)”, exclamó el ex-Director Deportivo de Renault.

Como en 2026 Alpine cambiará de motor y se aguarda una sustancial mejora, los nombres que sonaron como candidatos a sumarse a Alpine fueron Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher y Felipe Drugovich, entre otros. Sin embargo, Briatore rechazó dichas opciones y agregó al respecto: “No veo ninguna otra posibilidad. Vemos a otros, pero no sentimos que tengan nada especial, porque los buenos causan sensación”.

Cabe recordar que Briatore viene teniendo rotundos cambios de opinión sobre Franco. Después de que dijera "quizá no era el momento adecuado" para meterlo en el equipo, en el Gran Premio de Italia bancó al argentino al comentar que "está haciendo un gran trabajo. Aunque no puso una fecha específica sobre su determinación, la misma se conocería a fines de octubre, cuando falten 4 fechas para el final de la temporada.

Por el lado de Colapinto, en las últimas carreras viene con una notable mejoría, a pesar de tener el auto más lento de La Máxima y en el que ha encontrado problemas mecánicos en más de una oportunidad. Su performance por encima de Gasly en GP pasados y su personalidad hicieron que Alpine comenzara a valorarlo como merece, aunque todo puede cambiar debido a los negocios que hay detrás del automovilismo.

La palabra de Colapinto tras el primer entrenamiento en el Gran Premio de Azerbaiyán

Luego de haber finalizado penúltimo y en el puesto 20° durante la jornada de este viernes, ante la consulta en ESPN sobre si encontró mejores entre la primera y la segunda práctica libre, el piloto argentino respondió: "No mucho, nos está costando mucho en esta pista con muchos baches en un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance. Creo que Pierre (Gasly) hizo algunos cambios que ayudaron un poco y mejoró un poquito en algunas cosas. Hay que trabajar para mañana pero está siendo un día muy difícil, estamos muy muy lejos. A laburar para mañana porque es un circuito que nos está costando últimamente".

Cronograma del GP de Azerbaiyán (horario argentino)

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 8:00

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán será transmitido íntegramente por Disney+ Premium en Argentina. Fox Sports también ofrecerá cobertura de la carrera, aunque la confirmación oficial aún está pendiente. Los fanáticos también podrán seguir la acción a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1.