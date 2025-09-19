Cuando corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto regresará a la acción en la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino disputará la decimoséptima fecha de la temporada 2025 en el circuito callejero de Bakú del 19 al 21 de septiembre. La carrera se podrá ver en vivo por Disney+ y Fox Sports desde las 8:00 de la mañana del domingo. El pilarense buscará recuperarse tras una actuación complicada en el Gran Premio de Italia, donde terminó en el puesto 17.

Cuando corre Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El cronograma del fin de semana comenzará el viernes 19 de septiembre con las primeras prácticas libres a las 5:30 de la mañana (hora argentina). La segunda sesión de entrenamientos se disputará a las 9:00 del mismo día. El sábado 20 tendrá lugar la tercera práctica libre a las 5:30, mientras que la clasificación que definirá la grilla de largada se realizará a las 9:00. La carrera principal está programada para el domingo 21 de septiembre a las 8:00, horario de Argentina.

El circuito de Bakú representa una oportunidad especial para Colapinto, quien en 2024 logró allí su mejor actuación en la Fórmula 1. En aquella ocasión, corriendo con Williams en su segunda carrera en la categoría, el argentino finalizó en el octavo puesto y sumó sus primeros puntos. La pista urbana de 6 kilómetros de longitud combina rectas de alta velocidad con sectores técnicos y estrechos. El trazado de 20 curvas es conocido por generar carreras impredecibles y emocionantes.

Colapinto llega a Bakú tras una temporada irregular con Alpine, donde aún no ha logrado sumar puntos. El piloto de 21 años ocupa actualmente el vigésimo lugar en el campeonato de pilotos, siendo el único de los 20 titulares que no ha puntuado en lo que va del año. Su mejor resultado de 2025 fue el duodécimo puesto alcanzado en el Gran Premio de Países Bajos. La escudería francesa se encuentra última en el campeonato de constructores, lo que complica las posibilidades del argentino de obtener buenos resultados.

El campeonato de pilotos está siendo dominado por los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. El australiano lidera la clasificación general con 324 puntos, seguido por el británico con 293 unidades. Max Verstappen, el campeón defensor, se encuentra tercero con 230 puntos tras su victoria en el Gran Premio de Italia. McLaren también comanda el campeonato de constructores con 617 puntos, muy cerca de poder consagrarse campeón matemático.

El Gran Premio de Azerbaiyán será transmitido íntegramente por Disney+ Premium en Argentina. Fox Sports también ofrecerá cobertura de la carrera, aunque la confirmación oficial aún está pendiente. Los fanáticos también podrán seguir la acción a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1.

La temporada 2025 de Fórmula 1 entra en su recta final con nueve fechas por disputarse. Después de Bakú, el calendario continuará con carreras en Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Colapinto tendrá múltiples oportunidades para sumar sus primeros puntos del año y demostrar su valía en Alpine. Las especulaciones sobre su continuidad en el equipo para 2026 se intensifican semana tras semana, según declaraciones recientes del asesor Flavio Briatore.

Cronograma del GP de Azerbaiyán (horario argentino)

Viernes 19 de septiembre

Práctica libre 1: 5:30

Práctica libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre