La gloria del Manchester United que dejará su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “todo gira en torno a él”

Renunció a sus dos trabajos como comentador de partidos del fútbol inglés

El fútbol internacional se encuentra completamente sacudido por la determinación de una de las glorias del Manchester United que decidió alejarse de cualquier actividad por un fin más que noble como es cuidar a su hijo con autismo. Se trata de una decisión que transformará por completo su vida por un largo tiempo. La misma fue respaldada por ex compañeros, adversarios y los distintos clubes que componen a la Premier League.

"Todo lo que hago ahora gira en torno a él. A veces trabajo en televisión, pero todo depende de él. La temporada pasada los jueves por la noche comentaba los partidos del Manchester United en la Europa League, pero esa noche me tocaba cuidar de él y se ponía muy nervioso", expresó Paul Scholes, mítico volante de los “Diablos” de Manchester, en una entrevista que le realizaron en el podcast Stick to Football. “Después de pensarlo mucho, decidí dejar mi trabajo como analista para dedicarme completamente a Aiden”, profundizó.

Scholes señaló que su hijo diferencia los días por las actividades que realizan juntos

Su hijo fue diagnosticado a los dos años. "La primera vez que jugué después de saberlo, contra el Derby County fuera de casa, no quería estar allí. Alex Ferguson me quitó del once para la jornada siguiente y yo no le dije nada a nadie. Me costó varias semanas contárselo y fue bastante duro. Ni entonces ni ahora quería simpatía o lo que fuera. Incluso ahora, creo que no va a ayudar a Aiden”, reveló sobre cómo fueron los primeros momentos de una noticia que cambió la vida de su familia para siempre.

Sin embargo, Paul Scholes señala que su hijo con el paso del tiempo se produjo una evolución más que favorable. Al punto que se trata de una persona relajada, tranquila y feliz, pero que necesita de ciertos cuidados. Uno de ellos es llevar a cabo determinadas actividades durante la semana sin alteraciones. Esto genera que la familia los martes se dedique a nadar y comer pizza, los jueves comparten diferentes tipos de comida y los domingos realizan las compras en el supermercado.

“Mi trabajo actual gira en torno a sus rutinas, ya que sigue un horario muy estricto cada día, así que decidí que todo lo que haga estará centrado en Aiden. Mi gran preocupación ahora que me hago mayor es pensar en lo que va a pasar cuando ya no esté aquí. Eso es en lo que pienso todo el tiempo”, expresó. El ex volante se estaba desempeñando como comentarista de partidos en Premier League Productions y en la versión británica de TNT Sports.

Tras conocer las declaraciones del “Colorado” en el podcast, varias figuras del fútbol inglés salieron a darle su respaldo. Una de ellas fue Gary Neville, con quien compartió grandes momentos de gloria en el Manchester United antes de retirarse de la actividad profesional. “Una decisión valiente y admirable. Scholes siempre fue un ejemplo dentro y fuera del campo”, se pronunció.