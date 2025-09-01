El triste adiós de último momento de Alejandro Garnacho a Manchester United: "Fin"

El triste mensaje de despedida de Garnacho de Manchester United.

Alejandro Garnacho publicó un triste mensaje de despedida de Manchester United, ya que acaba de transformarse en refuerzo de Chelsea en el mercado de pases. El extremo de 21 años, que pasó por la Selección Argentina, recurrió a los canales oficiales de sus redes sociales para decirle adiós a los "Diablos Rojos" después de cinco temporadas en Old Trafford.

Junto a un video muy emotivo, el "Bichito" posteó: "Querido Manchester. Tras cinco años inolvidables, este capítulo tan especial de mi vida llega a su fin. Hemos creado momentos que recordaré para siempre y estoy muy agradecido por ello". Incluso, escribió: "A los entrenadores, al cuerpo técnico y a mis compañeros, gracias por creer en mí. Cada vez que llevé el escudo, lo di todo".

Garnacho añadió que se marcha de Manchester United "orgulloso" de lo que lograron juntos, con dos títulos obtenidos, y emocionado por lo que está por venir". Y sentenció: "Le deseo al club mucho éxito en el futuro, mientras espero darlo todo en la próxima etapa de mi carrera". Ahora, el joven delantero será compañero de Enzo Fernández y Facundo Buonanotte en Chelsea, que irá por los campeonatos tanto nacionales como a nivel europeo.

Garnacho es refuerzo de Chelsea.

Como el entrenador portugués de los "Diablos Rojos" Ruben Amorim no lo tenía en cuenta, "Ale" decidió buscar nuevos horizontes y se fue al conjunto de Londres, dirigido por el italiano Enzo Maresca. Reciente campeón del Mundial de Clubes en Estados Unidos, los "Blues" formaron un plantel competitivo, en el que el "Bichito" arrancará como una alternativa interesante en la ofensiva en el banco de los suplentes. Luego de un inicio del segundo semestre del 2025 negativo para el futbolista, que volvió a quedar fuera de la lista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, intentará volver a su mejor nivel y retomar la titularidad en la Premier League como lo había conseguido de la mano de Erik ten Hag en Old Trafford.

Los números de Garnacho en Manchester United

125 partidos oficiales.

23 goles.

16 asistencias.

2 títulos conseguidos.

¿Cuánto pagó Chelsea por Garnacho?

La institución de Londres desembolsará alrededor de 54 millones de dólares por el delantero español nacionalizado argentino.

¿Cuándo puede ser el debut de Garnacho en Chelsea?

El próximo compromiso del equipo de Maresca será el sábado 13 de septiembre a las 16 horas de Argentina, cuando visite a Brentford por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.