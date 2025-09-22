La frustración del Dibu Martínez: sufre con Aston Villa y no llegó al Top 5 en el premio al mejor arquero

Emiliano Martínez no pasa por un buen momento, sobre todo luego de que se conocieran los resultados de la votación al mejor arquero en la gala del Balón de Oro 2025: el futbolista de la Selección Argentina, que estaba entre los nominados, ni siquiera quedó seleccionado entre los cinco finalistas al galardón. El marplatense finalizó octavo entre los votados por detrás de Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Yan Sommer (Inter de Milán), Alisson Becker (Liverpool) y Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, quien resultó ganador del Premio Yashin este año. De esta manera, no logró obtener el reconocimiento que France Football entrega desde 2019 por tercera vez consecutiva.

El guardameta tampoco atraviesa su mejor presente con el Aston Villa, equipo que deambula en los últimos puestos en la Premier League y que deberá afrontar su debut en la Europa League este jueves ante el Bolonia de Italia. El pasado fin de semana igualó 1 a 1 con Sunderland a pesar de jugar durante 60 minutos con un hombre más por la expulsión de Reinildo; tras cinco fechas disputadas, los 'Villanos' aún no lograron ganar y, con tres unidades, se encuentran en puestos de descenso.

Además, el conjunto de Birmingham quedó recientemente eliminado en la tercera ronda de la Carabao Cup luego de una dura derrota por penales ante el Brentford. Si bien el arquero argentino no disputó el encuentro (en su lugar estuvo Marco Bizot), la derrota significó un duro golpe para los dirigidos por Unai Emery.

Cómo quedó la votación para el Premio Yashin 2025, con 'Dibu' Martínez en la octava posición

Gianluigi Donnarumma Alisson Becker (Liverpool). Yan Sommer (Inter de Milán). Thibaut Courtois (Real Madrid). Yassine Bounou (Al-Hilal). David Raya (Arsenal). Jan Oblak (Atlético de Madrid). Emiliano Martínez (Aston Villa). Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain). Matz Sels (Nottingham Forest).

Las estadísticas de Dibu Martínez en Aston Villa

213 partidos oficiales desde septiembre del 2020.

257 goles recibidos.

70 vallas invictas.

23 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin títulos conseguidos.

Tras el empate por 1 a 1 frente al Sunderland el pasado domingo, el Aston Villa sigue sin ganar en la presente edición de la Premier League.

¿Cuándo es el Balón de Oro 2025? Fecha, hora, TV en vivo y streaming

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre del 2025 desde las 16 horas de Argentina, en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de la capital nacional París. Allí, la revista France Football entregará 13 premios en total. La gala se podrá ver en vivo en la televisión por ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Por qué Dibu Martínez no fe transferido al Manchester United

Cuando parecía que los "Diablos Rojos" se llevaban como refuerzo al arquero de 32 años, multicampeón con el seleccionado argentino, finalmente se decidieron por contratar en su posición al belga Senne Lammens, del Royal Antwerp de su país.

El entrenador de los "Villanos", el español Unai Emery, volverá a contar con el guardavalla marplatense una vez que termine el mercado. Cuando le preguntaron por el ex Getafe en la última presentación, simplemente el técnico se limitó a responder con el nombre de su reemplazante: "Bizot. Marco Bizot... Marco Bizot. Se terminó el tiempo".