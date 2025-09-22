La lista de los nominados del Balón de Oro 2025

La lista de nominados del Balón de Oro 2025 de la FIFA.

Este lunes 22 de septiembre del 2025 se vivirá una de las noches más esperadas del fútbol mundial: la entrega de la 69ª edición del Balón de Oro. El emblemático Théâtre du Châtelet, en el corazón de París (Francia), será el lugar elegido para la ceremonia que, por primera vez en años, se adelanta un mes respecto a la tradición que la ubicaba en octubre.

Argentina llega con grandes esperanzas gracias a sus figuras Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, quienes compiten por el galardón al mejor jugador masculino. Además, Emiliano “Dibu” Martínez buscará quedarse con el trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo.

La revista France Football, organizadora del evento, también entregará otros reconocimientos destacados, como el premio Kopa, destinado al mejor futbolista menor de 21 años. Sin embargo, el foco principal sigue siendo la incógnita sobre quién se llevará el Balón de Oro masculino en un año marcado por una competencia muy abierta.

Grandes estrellas como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vitinha y Erling Haaland figuran como los grandes candidatos, pero la definición parece estar más abierta que nunca, lo que genera una expectativa enorme entre los fanáticos y expertos del fútbol.

Yamal, de Barcelona, el máximo candidato a ganar el Balón de Oro junto a Dembélé.

En la rama femenina, España vuelve a dominar la escena con figuras como Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022, y Aitana Bonmatí, quien se coronó en 2023 y 2024. Junto a ellas, Mariona Caldentey completa el trío de favoritas para quedarse con el máximo galardón.

Para los seguidores argentinos, la ceremonia podrá verse en vivo exclusivamente a través de Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN en el país. Suscribirse es sencillo y permite no perderse ningún detalle de la entrega más prestigiosa del fútbol individual.

Con un escenario repleto de talentos y una competencia más reñida que nunca, este lunes 22 de septiembre se definirá quién se consagra como el mejor futbolista del mundo en 2025. ¿Podrán Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister levantar el trofeo en París? El mundo del fútbol estará atento para descubrirlo.

Las categorías que se entregan en el Balón de Oro 2025

Balón de Oro Masculino (mejor jugador).

Balón de Oro Femenino (mejor jugadora).

Trofeo Kopa masculino (mejor jugador sub-21).

Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven).

Trofeo Yashin masculino (mejor arquero).

Trofeo Yashin femenino (mejor arquera).

Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador).

Trofeo Gerd Müller femenino.

Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador).

Trofeo Johan Cruyff femenino.

Club del Año masculino.

Club del Año femenino.

Premio Sócrates (por contribuciones humanitarias/sociales).

Nominados por categoría

Balón de Oro Masculino (30)

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Fabián Ruiz

Declan Rice

Raphinha

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinícius Júnior

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Balón de Oro Femenino

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristina Girelli

Esther González

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

Kopa Trophy Masculino (Jugadores Sub-21)

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Désiré Doué

Estêvão

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

João Neves

Lamine Yamal

Kenan Yıldız

Kopa Trophy Femenino

Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke Kaptein

Vicky López

Claudia Martínez Ovando

Yashin Trophy Masculino (Arqueros)

Alisson Becker

Yassine Bounou

Lucas Chevalier

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Jan Oblak

David Raya

Matz Sels

Yann Sommer

Yashin Trophy Femenino (Arqueras)

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Chiamaka Nnadozie

Daphne van Domselaar

Entrenador del Año (Johan Cruyff) Masculino

Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot

Entrenador del Año (Johan Cruyff) Femenino

Sonia Bompastor

Arthur Elias

Justine Madugu

Renée Slegers

Sarina Wiegman

Club del Año Masculino

Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain

Club del Año Femenino

Arsenal

Barcelona

Chelsea

OL Lyonnes

Orlando Pride

¿Cuándo es el Balón de Oro 2025? Fecha, hora, TV en vivo y streaming

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre del 2025 desde las 16 horas de Argentina, en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de la capital nacional París. Allí, la revista France Football entregará 13 premios en total. La gala se podrá ver en vivo en la televisión por ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.