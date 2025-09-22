La lista de los nominados del Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre del 2025 se vivirá una de las noches más esperadas del fútbol mundial: la entrega de la 69ª edición del Balón de Oro. El emblemático Théâtre du Châtelet, en el corazón de París (Francia), será el lugar elegido para la ceremonia que, por primera vez en años, se adelanta un mes respecto a la tradición que la ubicaba en octubre.
Argentina llega con grandes esperanzas gracias a sus figuras Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, quienes compiten por el galardón al mejor jugador masculino. Además, Emiliano “Dibu” Martínez buscará quedarse con el trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo.
La revista France Football, organizadora del evento, también entregará otros reconocimientos destacados, como el premio Kopa, destinado al mejor futbolista menor de 21 años. Sin embargo, el foco principal sigue siendo la incógnita sobre quién se llevará el Balón de Oro masculino en un año marcado por una competencia muy abierta.
Grandes estrellas como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vitinha y Erling Haaland figuran como los grandes candidatos, pero la definición parece estar más abierta que nunca, lo que genera una expectativa enorme entre los fanáticos y expertos del fútbol.
En la rama femenina, España vuelve a dominar la escena con figuras como Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022, y Aitana Bonmatí, quien se coronó en 2023 y 2024. Junto a ellas, Mariona Caldentey completa el trío de favoritas para quedarse con el máximo galardón.
Para los seguidores argentinos, la ceremonia podrá verse en vivo exclusivamente a través de Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN en el país. Suscribirse es sencillo y permite no perderse ningún detalle de la entrega más prestigiosa del fútbol individual.
Con un escenario repleto de talentos y una competencia más reñida que nunca, este lunes 22 de septiembre se definirá quién se consagra como el mejor futbolista del mundo en 2025. ¿Podrán Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister levantar el trofeo en París? El mundo del fútbol estará atento para descubrirlo.
Las categorías que se entregan en el Balón de Oro 2025
-
Balón de Oro Masculino (mejor jugador).
-
Balón de Oro Femenino (mejor jugadora).
-
Trofeo Kopa masculino (mejor jugador sub-21).
-
Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven).
-
Trofeo Yashin masculino (mejor arquero).
-
Trofeo Yashin femenino (mejor arquera).
-
Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador).
-
Trofeo Gerd Müller femenino.
-
Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador).
-
Trofeo Johan Cruyff femenino.
-
Club del Año masculino.
-
Club del Año femenino.
-
Premio Sócrates (por contribuciones humanitarias/sociales).
Nominados por categoría
Balón de Oro Masculino (30)
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- João Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Fabián Ruiz
- Declan Rice
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinícius Júnior
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Balón de Oro Femenino
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristina Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Clàudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Kopa Trophy Masculino (Jugadores Sub-21)
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Estêvão
- Dean Huijsen
- Myles Lewis-Skelly
- Rodrigo Mora
- João Neves
- Lamine Yamal
- Kenan Yıldız
Kopa Trophy Femenino
- Michelle Agyemang
- Linda Caicedo
- Wieke Kaptein
- Vicky López
- Claudia Martínez Ovando
Yashin Trophy Masculino (Arqueros)
- Alisson Becker
- Yassine Bounou
- Lucas Chevalier
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Emiliano Martínez
- Jan Oblak
- David Raya
- Matz Sels
- Yann Sommer
Yashin Trophy Femenino (Arqueras)
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Chiamaka Nnadozie
- Daphne van Domselaar
Entrenador del Año (Johan Cruyff) Masculino
- Antonio Conte
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Entrenador del Año (Johan Cruyff) Femenino
- Sonia Bompastor
- Arthur Elias
- Justine Madugu
- Renée Slegers
- Sarina Wiegman
Club del Año Masculino
- Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
- Paris Saint-Germain
Club del Año Femenino
- Arsenal
- Barcelona
- Chelsea
- OL Lyonnes
- Orlando Pride
¿Cuándo es el Balón de Oro 2025? Fecha, hora, TV en vivo y streaming
La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre del 2025 desde las 16 horas de Argentina, en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de la capital nacional París. Allí, la revista France Football entregará 13 premios en total. La gala se podrá ver en vivo en la televisión por ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.