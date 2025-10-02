Trump quiso cambiar el Mundial 2026 en Estados Unidos e Infantino lo frenó en seco: "FIFA decide"

Trump quiso cambiar el Mundial 2026 en Estados Unidos y la FIFA de Infantino lo frenó en seco.

Después de la reunión entre Donald Trump y Gianni Infantino, se desató una disputa entre el presidente de Estados Unidos y el mandamás de la FIFA. A menos de nueve meses del arranque del Mundial 2026 en el mencionado país norteamericano, que será el organizador junto a sus vecinos Canadá y México, por el momento existe una relación tirante entre el dirigente republicano y el ítalo-suizo. Es que el Jefe de Estado estadounidense tiene la intención de modificar algunas sedes de la Copa del Mundo porque son gobernadas por demócratas, a quienes definió en reiteradas oportunidades como "lunáticos de la Izquierda radical que no saben, no tienen ni idea de lo que hacen".

"Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial, dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas, pero espero que no sea necesario", profundizó Trump, con la inseguridad como su principal argumento. Además, no descartó tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, el titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociado le respondió duramente, por lo que le dejó en claro que esa decisión es pura y exclusivamente de la entidad que rige a nivel global el deporte más popular del planeta.

Infantino cruzó a Trump por querer cambiar sedes del Mundial 2026 de fútbol, en Estados Unidos: "Esto es un torneo de la FIFA"

Consultado al respecto de las palabras del mandatario norteamericano, el ítalo-suizo fue lapidario y le contestó: "Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un Presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo...". Incluso, aclaró: "La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA... La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol los supera".

¿Qué sedes de Estados Unidos en el Mundial 2026 son gobernadas por demócratas?

Los Ángeles.

Nueva York.

Atlanta.

Houston.

Boston.

Philadelphia.

Seattle.

San Francisco.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El azar determinará la configuración de las Selecciones en la fase de grupos el viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 horas de Argentina. El multitudinario evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, dentro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington D. C.

Trump quiso cambiar el Mundial 2026 en Estados Unidos y la FIFA de Infantino lo frenó en seco.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.