Venus Psíquica adelantó la humillación de Trump a Milei: “No consigue”.

La vidente Venus Psíquica dio detalles sobre lo que vio del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump. Qué contó Venus Psíquica.

La vidente le dio una entrevista al medio tucumano Enterate Play 90.5, y expresó, sobre el gobierno de Milei: "Este ciclo en septiembre, octubre, se termina. Está decretado, porque cuando las cosas están mal se tienen que terminar".

Si bien contó que vio "una Argentina" que se va a "superar económicamente", aclaró que será "después de que termine este ciclo". "Hicimos muchas videncias con mi equipo, las personas que trabajan conmigo, que es mi familia", contó.

Qué contó Venus Psíquica sobre el viaje de Milei a Estados Unidos

La semana pasada, Milei estuvo en Estados Unidos, país en el que se realizó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "El presidente de Argentina estaba en Estados Unidos. Hicimos esa videncia que también me han pedido y vimos un presidente que no consigue el préstamo que quiere, vimos un presidente como loco, llorando, pidiendo por favor", reveló la vidente.

Venus Psíquica adelantó la humillación de Trump a Milei: “No consigue”.

"Donde le dicen que no, que es imposible. Y vemos a lo último de la videncia que le prestan algo pero que es insuficiente. Veo un presidente Milei que se enoja y no consigue lo que va a buscar. Consigue mucho menos y casi nada para que pueda solucionar algo", concluyó Venus Psíquica.