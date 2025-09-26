Venus Psíquica adelantó cómo le irá a Milei “en las próximas elecciones”: “Ya lo dije”.

La vidente Venus Psíquica anticipó como le irá al presidente Javier Milei en las elecciones del 26 de octubre, en las que se eligen diputados y senadores del Congreso de la Nación. Qué dijo Venus Psíquica.

La vidente aclaró que hablaba el 25 de septiembre de 2025, para dejar en claro que faltaba un mes para los comicios legislativos. Allí, contó les respondía "a todas las personas que le siguen" preguntando y "que están preocupadas, sobre todo la población argentina", en medio de la crisis del gobierno de Javier Milei.

"Les quiero decir, como ya dije hace mucho tiempo en mi videncia... volví a hacer nuevamente mi videncia. No es que dude, pero para ratificar a todos ustedes, que en las próximas elecciones argentinas de ahora de octubre, el presidente actual de Argentina, Milei, pierde todos sus pares políticos. Pierde casi todos, la mayoría", expresó.

Luego, continuó: "Como también dije en mi videncia anterior y vuelvo a repetir, que el gobierno argentino, Milei, renuncia, se va, presionado por sus pares políticos, muy presionado por el pueblo y por el exterior y, sobre todo, por los problemas que tienen en la Justicia y que van a seguir apareciendo cosas, como ya dije hace mucho tiempo".

Venus Psíquica adelantó cómo le irá a Milei “en las próximas elecciones”: “Ya lo dije”.

Qué dijo Venus Psíquica sobre el "ciclo" de Milei

Además, la vidente aseguró: "A todas las personitas que siguen preocupadas y me han preguntado, vuelvo a ratificar lo mismo. No olviden que cuando vuelvo a repetir, que cuando un ciclo está mal, termina". "Cuando un ciclo está mal, termina para dar paso a un ciclo nuevo y cuando es nuevo, es bueno. Por lo tanto, ratifico eso", concluyó.