Impacto en Argentina: Venus Psíquica predijo lo que pasará "a fines de este año"

La famosa vidente que predijo la crisis del Gobierno de Milei lanzó una nueva afirmación.

Venus Psíquica es la vidente que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei. Y más allá de la política argentina, la protagonista uruguaya también tuvo una videncia sobre lo que ocurrirá "a fines de este año y a principio del año que viene" a nivel sudamericano.

"Veo que a fines de este año, el combustible se va a complicar mucho ya que va a faltar. A su vez va a subir mucho su precio, a fines de este año y a principio del año que viene", aseguró Venus Psíquica, en un video que compartió en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

A su vez, Venus Psíquica agregó: "Todos los países del mundo, y sobre todo los países latinos. Eso va a empeorar todo, porque lamentablemente sube el costo de la vida, el costo de los alimentos. Igualmente tenemos que prepararnos mucho para el gasto de combustible ya que no lo vamos a poder comprar".

Impacto por lo que pasó con Venus Psíquica tras predecir la crisis de Milei

Venus Psíquica es la vidente uruguaya que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei. También es quien adelantó la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses de septiembre pasado, y la que ahora es noticia por un inesperado suceso. Sorpresa total entre los seguidores.

A través del canal de TikTok llamado JPB News, se difundió un video en donde Venus Psíquica asegura que fue bloqueada de "todas las redes sociales" a raíz de sus predicciones sobre Javier Milei. "Estamos bloqueados en todas las redes sociales hasta 2035, diez años por decir la verdad, por querer ayudar a todos ustedes nos han bloqueado en todas las redes no nos dejan publicitar, no nos dejan ver", expresó la vidente.

Por otra parte, Venus Psíquica le pidió a su público: "Apelo a todos ustedes que me ayuden, que se suscriban en todas redes y compartan todos mis videos ya que estamos para ayudar, para decir la verdad y por eso nos han bloqueado". De acuerdo a lo manifestado por la vidente uruguaya, no puede ver absolutamente nada de lo que ocurre en las redes sociales ni "publicitar".