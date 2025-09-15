Una famosa vidente predijo cuándo "renuncia" Javier Milei: "Está escrito"

Venus Psíquica, famosa vidente que predijo la crisis del Gobierno de Milei, predijo cuándo "renuncia" el presidente.

Venus Psíquica es una vidente uruguaya que predijo la crisis del Gobierno de Milei. Y ahora, la protagonista realizó una nueva visión en donde vio, de acuerdo a sus palabras, cuándo "renuncia" el Presidente. "Está escrito, porque cuando un ciclo está mal, termina", expresó.

En diálogo con Cadena del interior, Venus Psíquica explicó que todo lo que vio fue a través del alma del Presidente, puesto que la de su hermana Karina es más "durita": "La hermana no me dejó entrar, muchas almas son más duritas, más oscuras. Yo vi lo que pasó a través del Presidente, se pudo entrar, es diferente. Algunas almas son más oscuras y no te dejan ver".

"En mis videncias vi un presidente, lo recuerdo todavía, donde es apretado y renuncia, lo cual está escrito porque cuando un ciclo está mal, termina. Este Gobierno no sigue adelante para dar paso a un nuevo ciclo. Viene una nueva personita que no sé ni como se llama, y atrás veo a Cristina Kirchner. Es lo que dije y lo que veía, sin tendencia política porque no tengo", agregó Venus Psíquica, quien luego dio las fechas tentativas para que ocurra lo que observó en sus visiones.

Los problemas de Milei en la Justicia, según Venus Psíquica: cuándo "renuncia"

De acuerdo a la vidente uruguaya, Javier Milei estaría cerca de decirle adiós a la Casa Rosada. "Yo dije los próximos meses, octubre, septiembre. Más de eso, no va. Cuando hago mi videncia los veo a ellos y tienen problemas en la Justicia. Cuando entro al alma de Milei, él mira a su hermana y se queda como loco y grita", sentenció Venus Psíquica.