Una famosa vidente predijo quién ganará en las Elecciones de octubre: "Veo una diferencia grande"

La vidente que adelantó la crisis de Milei predijo quién ganará en las elecciones de octubre.

Una famosa vidente que adelantó la crisis en el Gobierno de Javier Milei también predijo lo que sucederá en las Elecciones Nacionales de medio término que se llevarán adelante en octubre. Venus Psíquica no tuvo lugar a dudas y aseguró qué partido político ganará: "Veo una diferencia grande".

En diálogo con AM 530, Venus Psíquica aseguró que será Fuerza Patria quien se quede con un triunfo contundente. A su vez, la vidente predijo que Javier Milei "ya no va a ser más presidente" dado que renunciaría luego de obtener un nuevo traspié electoral.

"Veo donde el presidente Milei pierde y todo su grupo político, donde ya no va a ser más presidente, donde renuncia. Y viene un nuevo grupo político a ganar y ese grupo político es de Cristina Kirchner", explicó Venus Psíquica, y agregó sobre los resultados: "Veo una diferencia grande".

Baby Etchecopar le pegó a Milei y dijo que la Argentina está "en un barco sin timón"

El conductor de Basta Baby dijo que "hay cosas" que no entiende, aunque las plantea "con todo respeto". "Siento que no sirve ninguno de los dos, ni Kicillof ni Milei. Es terrible cuando en un país no tenés de dónde agarrarte, cuando en un país no tenés una propuesta superadora. Todavía no hay propuesta superadora. Estamos sin timón. Estamos en un barco sin timón donde al Presidente no le alcanza con las pelotudeces que pueda decir el Gordo Dan, es ridículo", opinó.