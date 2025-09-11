El periodista Ángel "Baby" Etchecopar analizó la derrota del gobierno de Javier Milei en las elecciones bonaerenses, que consideró un "fracaso" para La Libertad Avanza. Qué dijo en A24.

"En la batalla no hay que saber ganar, hay que saber perder. El Presidente todavía no asimiló el golpe, nosotros todavía tampoco", dijo Baby Etchecopar durante su editorial del miércoles 10 de septiembre. "Haciendo un análisis exhaustivo de las elecciones del domingo me parece que fueron hace 10 años", continuó.

Además, el periodista mostró la foto de la nueva "mesa federal" de diálogo con los gobernadores, en la que están Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán. "Por lo menos no está Karina Milei en esa mesa, para no indignar a la gente", bromeó.

"El tema es qué pasó el lunes, que nadie analizó. Porque todos nos detuvimos a analizar el fracaso de Milei, pero no nos detuvimos a analizar quiénes vinieron", expresó y consideró: "En el gobierno de Milei hay tanto egoismo".

Para Baby, la Argentina está "en un barco sin timón"

El conductor del programa Basta Baby dijo que "hay cosas" que no entiende, aunque las plantea "con todo respeto". "Siento que no sirve ninguno de los dos, ni Kicillof ni Milei. Es terrible cuando en un país no tenés de dónde agarrarte, cuando en un país no tenés una propuesta superadora. Todavía no hay propuesta superadora. Estamos sin timón. Estamos en un barco sin timón donde al Presidente no le alcanza con las pelotudeces que pueda decir el Gordo Dan, es ridículo", opinó.