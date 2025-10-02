EN VIVO
Estados Unidos confirmó que no le dará un préstamo directo al Gobierno

Presionado por una crisis interna que puede generar mayores inconvenientes en su base electoral, el gobierno de Estados Unidos salió a aclarar que contempla otorgar un swap, pero no un préstamo directo como se barajó en un principio. 

02 de octubre, 2025 | 09.40

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tuvo que salir a aclarar que no le darán un préstamo directo al gobierno de Javier Milei, una posibilidad que había sido contemplada en un principio pero que ahora está descartada. El funcionario señaló que, de avanzar con el acuerdo, habría una línea de swap disponible.

En una entrevista a la señala de noticias CNBC, Bessent afirmó: "We are giving them a swap line. We are not putting money into Argentina". La traducción indica que que no habrá un préstamo directo para el gobierno argentino, sino que solo se trabaja en una línea de swap, lo cual cambia las condiciones iniciales que habían difundido.

Noticia en desarrollo

