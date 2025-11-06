La FIFA ninguneó con una decisión a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026

Una vez más, en las últimas horas, FIFA publicó una lista con los jugadores que van a competir en los prestigiosos premiso The Best. La sorpresa fue mayúscula al notar que Julián Álvarez, uno de los delanteros más destacados del Atlético de Madrid, quedó fuera de la nómina.

Desde su llegada al equipo dirigido por Diego Simeone, la Araña se convirtió en un pilar fundamental. Con un registro impresionante de 38 goles en 71 partidos, su rendimiento no pasó desapercibido para los fanáticos ni para los expertos, lo que profundiza la extrañeza por su ausencia en la lista.

La decisión de FIFA generó una oleada de críticas y debates en redes sociales, donde los hinchas argentinos no tardaron en manifestar su descontento. Por el momento, no se emitió ninguna explicación oficial sobre por qué Álvarez, de 25 años y surgido de las inferiores de River Plate, no fue considerado para el reconocimiento. Uno de los que mostró todo su enojo fue Nicolás González que -haciendo algo que no suele hacer- criticó a la FIFA.

Su paso por Europa incluye un exitoso período en Manchester City antes de recalar en España, donde mantiene un nivel altísimo. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y alimenta el debate sobre los criterios que utiliza FIFA para elegir a los candidatos a The Best. La ausencia de una figura tan relevante como Julián Álvarez abre la puerta a múltiples especulaciones y pone en jaque la transparencia del proceso.