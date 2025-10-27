Hasta cuándo es el contrato de Julián Álvarez con Atlético Madrid y la cláusula de rescisión

Julián Álvarez es uno de los jugadores mejor valuados en el mundo.

Julián Álvarez es sin duda alguna uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Un delantero muy completo que cuenta con muchas virtudes en su juego, que van desde su manejo de pelota, a su despliegue, su capacidad de jugar en varias posiciones del ataque y su definición frente al arco. Esto lo hace quizás en el presente la figura del Atlético de Madrid, por su preponderancia en el equipo.

El delantero consiguió un gran rendimiento a lo largo de todo este tiempo, en donde desde su surgimiento en River hasta su paso por Manchester City y después por el "Atleti" obtuvo títulos de la talla de la Copa Libertadores y de la Champions League. Y ni hablar de todo lo que logró con la Selección Argentina de Lionel Scaloni, con la que logró la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024.

Cuànto gana Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El delantero percibe alrededor de 9.068.000 millones de dólares anuales, que calculado a modo mensual sería un total de 755.666 mil dólares.

Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Atlético de Madrid

El convenio del cordobés con el cuadro rojiblanco se extiende hasta el 30 de junio de 2030.

Julián Álvarez en Atlético Madrid celebrando un gol contra Real Madrid.

¿Cuál es la clásula de rescisión de Julián Álvarez?

Julián Álvarez tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de dólares. La cifra impacta al fútbol global no solo por su magnitud, sino porque erige una barrera prácticamente infranqueable para cualquier institución que quiera negociar por el oriundo de Calchín.

La cifra impacta al fútbol global no solo por su magnitud, sino porque erige una barrera prácticamente infranqueable para cualquier institución que quiera negociar por el oriundo de Calchín. En cuanto a los jugadores que más ganan, Lamine Yamal ocupa el primer puesto, seguido por figuras como Haaland y Bellingham. Más abajo en la lista figuran Kylian Mbappé (USD 219 millones), Jamal Musiala (USD 176 millones), Pedri (USD 163 millones) y Vinicius Junior (USD 148 millones). El top 10 lo completan Cole Palmer (USD 144 millones), Julián Álvarez y Florian Wirtz (USD 139 millones).

Los títulos que ganó Julián Álvarez