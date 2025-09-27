Otra vez Julián Álvarez: el golazo que le marcó en el clásico al Real Madrid

Julían Álvarez marcó un golazo en Atlético de Madrid vs. Real Madrid: tiro libre al ángulo y festejo alocado.

En el clásico de La Liga de España, Julián Álvarez volvió a demostrar toda su jeararquía con un tremendo golazo del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid. El crack de la Selección Argentina, que venía de marcar tres tantos, es clave la victoria parcial del equipo de Diego Simeone.

A los 63 minutos, después de una infracción en la puerta del área, Julián se hizo cargo de un tiro libre y no falló: tras una corta carrera, el jugador surgido en River sacó un derechazo que se clavó en el ángulo derecho del arquero "Thibu" Cortouis para poner el 4 a 2.

El oriundo de Clachín había hecho su primer gol de la tarde a través de un penal, a los 51 minutos, que sirvió para poner el 3 a 2 parcial y volver a dar vuelta el resultado, tras estar 1-2. Con estos dos goles, el delantero argentino alcanzó los 5 en dos partidos consecutivos, tras su hat-trick frente a Rayo Vallecano el pasado miércoles.

El cordobés mostró su gran calidad luego de la polémica que se había generado tras salir reempalzado con Mallorca, cuando las cámaras de la transmisión oficial captaron a "La Araña" un supuesto malestar contra "Cholo" Simeone. "Siempre a mí", habría lanzado al salir de la cancha, palabras que luego el propio Julián dijo que fueron sacadas de contexto

Los números de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid

64 partidos disputados.

35 goles.

9 asistencias.

Luis Suárez eligió a Julián Álvarez como el "mejor del mundo" tras rumores de salida de España

Luis Suázrez, máximo goleador en la historia de Uruguay, elogió al delantero de la Selección Argentina de forma contundente, al ponerlo por encima de varias figuras mundiales en el puesto de delantero, en medio de los rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid.

En una entrevista con el streamer Davo Xeneize, el actual futbolista de Inter Miami respondió sin vueltas quién era en la actualidad el mejor 9 del mundo. "Yo me quedo primero me quedo con Julián", expresó "Lucho" que, aunque no llegó a compartir plantel con "La Araña", tuvo un paso por el "Colchonero" antes de que arribara el argentino.

Luego, el exjugador de Barcelona y Liverpool, entre otros, continuó con los futbolistas que se encuentran por detrás de Álvarez según su consideración: "Después Kane y a mí me gusta mucho Haaland también. Me gusta más Haaland que Lautaro (Martínez). No es que Lautaro no me guste, al contrario, me encanta, pero me gusta más Haaland no sé por qué, me parece más jugador".

Cabe recordar que, en su primera temporada con el conjunto español, Julián realizó 29 goles y brindó 8 asistencias en 57 partidos disputados, lo que transformó en el jugador más destacado de la temporada del equipo de Diego "Cholo" Simeone. A pesar de sus buenos números, el "Aleti" no cerró una buena campaña en ninguno de los torneos que jugó y, lo llamativo, fue que no fue nominado entre 30 jugadores para el Balón de Oro.