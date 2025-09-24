Julián Álvarez anotó un hat-trick y fue la gran figura del Atlético de Madrid de Diego Simeone

Julián Álvarez brilló en la victoria del Atlético de Madrid por 3 a 2 frente al Rayo Vallecano en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en el duelo correspondiente a la sexta fecha de La Liga de España. Luego de una semana cargada de polémicas por su cruce con el entrenador Diego Simeone, el delantero de la Selección Argentina anotó los tres tantos de su equipo y fue el protagonista de una necesaria victoria para el 'Colchonero'.

El ex River Plate abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo tras una gran asistencia de Marcos Llorente, quien lanzó un centro desde la derecha que superó al defensor y que el atacante albiceleste logró conectar con una gran volea. Los dirigidos por Iñigo Pérez lograron empatar el duelo sobre el cierre de la primera mitad con un golazo de Pep Chavarría desde afuera del área, e incluso se pusieron en ventaja a falta de 15 para el final gracias a Álvaro García, que dejó en el camino a Jan Oblak para definir con el arco vacío.

El desalentador panorama provocó que silbidos y murmullos de desaprobación bajen desde las tribunas del público local, aunque la 'Araña' no permitió que el Atlético se vaya nuevamente con las manos vacías: apenas instantes después del saque del medio, aprovechó un rebote después de un remate de Giuliano Simeone que Augusto Batalla dejó suelto e igualó nuevamente el encuentro. Y a falta de dos minutos para el final, recibió un pase del hijo del 'Cholo', giró y sacó un soberbio tiro con la zurda desde afuera del área para decretar el 3 a 2 definitivo y desatar el delirio en el Estadio Metropolitano.

Julián Álvarez salvó al Atlético de Madrid: el gran logro que alcanzó y su cruce con Simeone

El delantero surgido en el 'Millonario' continúa consolidándose como la gran figura del 'Colchonero': convirtió su gol número 33 en 63 presentaciones con el conjunto rojiblanco y, además, fue autor de tres goles en un partido con el club por primera vez desde su llegada en 2024 (es el sexto hat-trick de su carrera, los otros cinco fueron con la camiseta del cuadro de Núñez). Es el máximo goleador del equipo en la presente temporada con cuatro tantos: ahora, tendrá un desafío importante el próximo sábado cuando reciba al líder Real Madrid por la fecha 7 de La Liga, con el objetivo de meterse entre los primeros posicionados en la tabla.

Julián también habló una vez finalizado el partido acerca del supuesto cruce que protagonizó con su DT en la fecha pasada contra Villarreal, cuando al ser reemplazado pareció decir en el banco de suplentes "siempre a mí". "La lectura de labios que me hicieron no tenía nada que ver con lo que había dicho. Dije otra cosa, una mala palabra, estaba enojado conmigo la verdad", comentó.

Julián Álvarez, otra vez figura: hat-trick y triunfo sobre la hora para el Atlético de Madrid en condición de local.

El 'Cholo' Simeone se deshizo nuevamente en elogios con Julián Álvarez: "El mejor"

El entrenador argentino, quien había quedado en el foco de la polémica por las decisiones tácticas que tomó en los últimos partidos (principalmente la de reemplazar en repetidas ocasiones a la 'Araña'), no hizo más que alabar el valor que el atacante de 25 años tiene para el Atlético: "Julián es el mejor jugador que tenemos. Necesitamos cuidarlo, necesitamos que esté muchos años acá en el Atlético de Madrid y para eso él nos tiene que ayudar y nosotros lo tenemos que ayudar a él para que pueda seguir siendo mejor aún de lo que es. Y cada vez que es diferencial, como le tocó hoy, nos ayuda muchísimo", sentenció.

El hat-trick de Julián Álvarez para la victoria frente al Rayo Vallecano

Los números de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid