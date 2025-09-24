El descubridor de Julián Álvarez lapidó a Simeone y reveló que alguien se irá: "Un cambio"

El descubridor de Julián Álvarez sorprendió al revelar que Julián Álvarez podría irse de Atlético de Madrid tras la polémica con Cholo Simeone.

El mal momento que se evidenció entre Julián Álvarez y Diego "Cholo" Simeone parece lejos de quedar atrás. Luego de la bronca del jugador de la Selección Argentina por salir siempre reemplazado, el descubridor de "La Araña" se sumó a la polémica, lapidó al entrenador del Atlético de Madrid y hasta reveló que alguno de los dos protagonistas se irá del club español.

Hugo Rafael Varas, quien conoce al goleador desde que era pequeño y lo acompañó en su primera experiencia en el fútbol, expresó con el programa radial Super Deportivo que la bronca de Álvarez se debe a los continuos cambios que realiza Simeone. "Ha jugado muchos partidos por fuera y nunca en la posición que tiene que estar jugando”, comenzó diciendo. Varas, que tiene un recorrido en las divisiones formativas, manifestó que el problema de juego del Atlético es que es un equipo que defiende mucho y ataca poco y agregó sobre el rol del exjugador de River Plate: "Lo veo más pasador que definidor, sus goles llegan de tiro libre o de afuera del área”.

Varas junto a Julián Álvarez.

En el mismo sentido, Varas cuestionó la decisión del entrenador argentino de darle tareas defensivas al cordobés oriundo de Calchín. “Hemos visto partidos donde Julián estaba defendiendo en el arco rival, no lo podía creer cuando veía eso”, comentó. Incluso, fue más allá y se animó a vaticinar el futuro del futbolista y del exentrenador de Racing: “En algún momento habrá un cambio, o de técnico o de Julián. Siempre fue hincha del Barcelona, aunque a mí me gustaría que juegue en el Real Madrid...”.

El Cholo Simeone dio su versión de la bronca de Julián Álvarez por ser reemplazado

El pasado martes, en la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles ante Rayo Vallecano por la fecha 6 del torneo local, el "Cholo" no eludió la consulta sobre el enojo que se viralizó de Julián, cuando el DT lo sustitutó ante Mallorca y se notó expresar al exjugador de River que siempre lo saca a él. "Los otros días hice lo que entendía que el equipo necesitaba... Evidentemente es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más", comenzó diciendo el DT del "Colchonero".

Al ser consultado si el cambio se debió a una cuestión de descanso, Simeone intentó bajar los decibeles pero resaltó que "La Araña" debe levantar su nivel. "Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero que es el gol y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que él concrete porque vive de eso, vino para eso y porque lo necesitamos en su mejor versión”, finalizó el "Cholo".

El delantero campeón del mundo en Qatar 2022 había hecho su regreso a la actividad el pasado domingo ante Mallorca, tras recuperarse de una distensión en la rodilla derecha que lo dejó afuera del encuentro ante Liverpool. Si bien tuvo un partido regular, como la mayoría de sus compañeros y el equipo sigue demostrando una preocupante generación de juego, Simeone decidió sacarlo a los 62 minutos.

Cuando Álvarez llegó al banco de suplentes, reemplazado por el noruego Alexander Sorloth, las cámaras de la transmisión oficial del encuentro tomaron el momento exacto en el que el que Julián le expresa toda su frustración a un compañero. "Siempre me saca a mí...", se observa de forma clara decir al oriudno de Calchín. En lo que va de la temporada, el conjunto de la capital española sólo ganó un partido y lleva 6 goles convertidos en 5 partidos, en los cuales Álvarez marcó un tanto y brindó una asistencia. A pesar de haber cerrado la incorporación de doce refuerzos, el DT no encuentra el funcionamiento y se nota en el nerviosismo y la poca confianza de los jugadores.