Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid: tremendo derechazo al ángulo

Mastantuono tuvo su debut en la red con Real Madrid: el increíble tanto de derecha por La Liga.

Lo que tanto buscó Franco Mastantuono en Real Madrid, finalmente se le dio este martes. La joya de la Selección Argentina marcó un golazo para el conjunto español frente al Levante, por la quinta fecha de La Liga, y se sacó de encima la presión que venía teniendo por no poder debutar en la red.

Luego del 1 a 0 convertido por Vinicius Júniors, "La Casa Blanca" fue por más en el estadio Ciutat de València y quien amplió el marcador fue el jugador surgido en River Plate. A los 37 minutos de la primera parte, después de una contra letal, Vini Jr. aceleró más allá de mitad de cancha, habilitó a Mastantuono y el talentoso argentino, tras ingresal al área, sacó un derechazo que se clavó en el ángulo del arquero Mathew Ryan.

El argentino llegó a su primer festejo en el quinto partido que disputa con Real Madrid, de los cuales 4 estuvo desde el arranque. Además, la particularidad es que este tanto se da en una fecha especial: un dia como hoy pero hace 72 años, Alfredo Distéfano hacía su debut con la camiseta del "Merengue", jugador considerado la mayor gloria del club.

Cómo le fue al Real Madrid en el día que Mastantuono marcó su primer gol

Después de sacar dos goles de ventaja, el equipo de la capital española bajó el pie del acelerador y sufriría la reacción de los de Valencia. A los 54 minutos de la segunda etapa, el camerunés Etta Eyong aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota casi sobre la línea y poner el 1-2.

Si bien los dirigidos por Julián Calero Fernández intentaron ir por el empate rápidamente envalentonados por su público, el conjunto de Xabi sacó a reclucir su gran jerarquía individual y acabó con la esperanza de los locales. A los 64, luego de una infracción dentro del área, Kylian Mbappé puso el 3 a 1 picándola la pelota con una gran frialdad. Pero no sería lo último, ya que solo dos minutos después del tiro de los 12 pasos, el propio delantero francés agrandó la diferencia tras quedar mano a mano y eludir al arquero.

En los instantes finales, el "Madrid" manejó la pelota a su gusto, ya sin la presencia de Mastantuono y Mbappé, que fueron reemplazados pensando en lo que viene, y los de Alonso se llevaron una victoria que los deja como líderes absolutos del torneo español con 18 puntos, tras haber ganados sus partidos.

La leyenda del Real Madrid que bancó a Mastantuono con un contundente mensaje

El pasado 17 de septiembre, un histórico del club español sorprendió con fu fuerte banca al jugador de la "Albiceleste". Se trata de Pedjaj Mijatovic, histórico goleador de la "Casa Blanca", quien se deshizo en elogios con el zurdo.

Luego de la victoria del martes 2 a 1 ante Olympique de Marsella en el debut de la Champions League, Mijatovic, quien le dio la séptima "Orejona" al conjunto madrileno con su gol en la final de 1998 ante Juventus, destacó la personalidad del argentino pese a su corta experiencia en el fútbol de elite.

"Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad y no tiene miedo. No le impone el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo", comezó diciendo el montenegrino, de 56 años, en una entrevista para el Diario Marca.

Si bien el exfutbolista del "Millo" hasta ese momento no había podido convetir, ya había mostrado destellos de su calidad cada vez que Xavi Alonso le dio la chance de jugar de titular, algo que para Mijatovic es importante. "No ha tenido suerte de cara a gol hasta ahora, pero tiene unos detalles tremendos. Tiene mucho futuro por delante", expresó el exjugador que defendió la camiseta de la ex-Yugoslavia.

El exdelantero comentó también que la decisión del entrenador de confiar en futbolistas sin tanto renombre le dará un diferencial al equipo. "Todos los jugadores jóvenes ven que hay un entrenador que no tiene ningún problema en ponerlos. Hay que arriesgar y veo que Xabi Alonso sí que lo hace de algún modo al poner a jugadores jóvenes. Saben que con este técnico sí que van a tener muchas oportunidades para aprovechar", finalizó el exfutbolista de Partizán.