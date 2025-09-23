Facundo Buonanotte convirtió su primer gol con el Chelsea, que de momento se salva del papelón en la Carabao Cup.

Facundo Buonanotte convirtió su primer gol con la camiseta del Chelsea en la Carabao Cup: a los cinco minutos del segundo tiempo, el futbolista surgido en Rosario Central marcó el 2 a 1 para los dirigidos por Enzo Maresca, en el duelo frente al Lincoln de la tercera división del fútbol de Inglaterra. Luego de una gran combinación con Tyrique George, autor del empate parcial apenas dos minutos antes, el volante ofensivo de la Selección Argentina ingresó al área a pura gambeta y definió con sutileza para poner adelante a su equipo en el marcador. Con este resultado, los 'Blues', con Enzo Fernández como capitán, clasifican a la próxima instancia del certamen.

El conjunto londinense fue sorprendido sobre el cierre de la primera mitad: a los 42 minutos, el Lincoln City puso el 1 a 0 gracias al delantero Robert Street. La jugada surgió a partir de un grosero error en la salida de Enzo, que quiso dar un arriesgado pase para su compañero Trevoh Chalobah; el envío del ex River Plate quedó corto, el defensor no logró anticiparse y el humilde cuadro de la Football League One se ponía en ventaja.

Los números de Facundo Buonanotte en su carrera

Clubes : Rosario Central; Brighton, Leicester City y Chelsea de Inglaterra.

: Rosario Central; Brighton, Leicester City y Chelsea de Inglaterra. Partidos oficiales jugados : 121.

: 121. Goles convertidos : 16.

: 16. Asistencias: 7.

El fixture del Chelsea en la Premier League

Fecha 6 - Sábado 27 de septiembre - Chelsea vs. Brighton a las 11 (hora argentina).

vs. Brighton a las 11 (hora argentina). Fecha 7 - Sábado 4 de octubre - Chelsea vs. Liverpool a las 13.30 (hora argentina).

vs. Liverpool a las 13.30 (hora argentina). Fecha 8 - Sábado 18 de octubre - Nottingham Forest vs. Chelsea a las 08.30 (hora argentina).

a las 08.30 (hora argentina). Fecha 9 - Sábado 25 de octubre - Chelsea vs. Sunderland a las 11 (hora argentina).

Noticia en desarrollo...