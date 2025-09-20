Mastantuono casi se va expulsado por una jugada peligrosa y Xabi Alonso sorprendió con el enojo que tuvo el argentino.

Franco Mastantuono redondeó una buena actuación en el triunfo del Real Madrid 2 a 0 sobre el Espanyol por La Liga, pero también fue protagonista por otras situaciones. Su entrenador, Xabi Alonso, reveló que la joya de la Selección Argentina se enojó con él luego de que lo sacara del campo por una infracción en la que casi se va expulsado del encuentro.

A los 74 minutos, cuando el conjunto de la capital española ya vencía al equipo catalán con goles de Eder Militao y Kylian Mbappé, una acción peligrosa se dio con el exjugador de River Plate. Al ir a disputar un balón en el aire, Mastantuono impactó con su botín en la cabeza de Carlos Romero, lo que le produjo una herida al jugador español.

El árbitro, al ver a Romero con sangre en su rostro, paró el partido durante algunos minutos. A pesar de que la jugada fue revisada por el VAR y de la protesta de todo el plantel del Espanyol de Barcelona, el argentino zafó de la roja y, tan solo dos minutos después, el DT madridista decidió sacarlo de la cancha.

La revelación de Xabi Alonso sobre el enojo de Mastantuono

Una vez finalizado el encuentro, Xabi Alonso manifestó que a Mastantuono no le gustó para nada abandonar el campo por Vinicius Júnior. “Franco también quería seguir jugando, me decía: '¿Me cambias a mí?' Le digo 'sí, Franco, te cambio a ti'”, comentó el exjugador de Liverpool y la Real Sociedad en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, Alonso agregó: "Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento. Bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco. Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos”.

Sin embargo, el exentrenador de Bayer Leverkusen destacó el partido que tuvo el zurdo, que mostró su talento en varios encuentros con Mbappé dentro del campo. "Creo que en la posición que juega necesitamos ese tipo de jugador que tenga amplitud, que se pueda asociar. En un lado tenemos mucha verticalidad, en otro lado podemos buscar esa asociación. Y luego la calidad que tiene. Mientras rinda, va a jugar", resaltó.

Para finalizar, Xabi no se mostró preocupado porque el crack de la "Albiceleste" no haya podido convertir aún. "Si las cosas llevan un poco más de tiempo, pues habrá que esperar un poco más, pero lo veo bien a Franco. Sí que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero todo llega. Cuanto más fuerzas una situación, probablemente tarda un poco más en llegar. Eso llegará con naturalidad, haciendo bien las cosas que hay que hacer, llegan las cosas como el gol como situaciones extraordinarias”, dijo.

Desde que arribó al Real Madrid, Franco lleva disputados 6 partidos, en los que en 4 de ellos inició como titular. A pesar de la falta de goles y asistencias, el mediapunta viene demostrando toda su calidad y la personalidad por la que el equipo español confió en él con tan solo 18 años.