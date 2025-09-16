Franco Mastantuono brilló en su primera titularidad con el Real Madrid vs Marsella por Champions League

Gran debut para Franco Mastantuono con el Real Madrid por Champions League: palo, lujos y

Franco Mastantuono brilló y estuvo al borde de convertir su primer gol con el Real Madrid en su presentación oficial por Champions League. El volante de 18 años, quien se convirtió en el más joven en conformar un once titular en la historia del 'Merengue' en el certamen continental, dejó una buena sensación en el debut por la edición 2025-2026 frente al Olympique de Marsella que se disputó en el Estadio Bernabéu. Con dos tantos de Kylian Mbappé de penal, los dirigidos por Xabi Alonso se llevaron el triunfo por 2 a 1 (Timothy Weah había adelantando a la visita en el primer tiempo) y sumaron sus primeros tres puntos.

El futbolista surgido en River Plate, uno de los pilares de la ofensiva, formó buenas sociedades con el extremo francés y generó varias ocasiones de peligro en los primeros 45 minutos, aunque también desperdició una clarísima ocasión en tiempo de descuento con el arco casi vacío. A pesar de esto, el entrenador decidió sustituirlo en el primer cuarto de hora del complemento por Brahim Díaz cuando el duelo aún estaba empatado 1 a 1; ya sin él en cancha, a falta de diez para el final, su equipo convirtió el segundo gol y dio vuelta el resultado adverso.

La clara ocasión de gol de Mastantuono y sus jugadas más destacadas en su debut por Champions

El resumen del debut de Franco Mastantuono por Champions League

A los cinco minutos del primer tiempo, la joya surgida en River Plate presionó en la salida del rival, le robó la pelota a su compatriota Facundo Medina y definió con sutileza ante la salida de Gerónimo Rulli, pero su remante se estrelló en el palo. Si bien el cuadro local dominó casi por completo las acciones en el comienzo, los franceses sorprendieron a través de un contraataque letal que Timothy Weah capitalizó para adelantar a su equipo a los 22 minutos.

Apenas unos instantes después, el Real Madrid lograría romper la férrea defensa del elenco marsellés: Kylian Mbappé igualó el encuentro desde el punto de penal tras una falta cometida adentro del área sobre Rodrygo. Mientras tanto, el mediocampista argentino continuó demostrando destellos de su gran calidad y generando ocasiones de peligro a pura gambeta. Incluso, se dio el lujo de tirar un caño que despertó los aplausos del público presente.

Ya en el complemento, Mastantuono continuó intentando con tiros desde afuera del área que fueron contenidos por el arquero Rulli, una de las grandes figuras del partido (llegó a tener diez atajadas sólo en la primera mitad). Con media hora aún por jugarse, Xabi Alonso decidió que el equipo precisaba un nuevo aire e hizo ingresar a Vinicius Junior y Brahim Díaz en lugar de Rodrygo y el ex 'Millonario'.

Mbappé fue la gran figura de la noche en Madrid con dos goles desde el punto de penal.

Cuándo volverá a jugar Franco Mastantuono con el Real Madrid

El próximo partido del 'Merengue' será el próximo sábado 20 de septiembre frente al Espanyol en condición de local, a partir de las 16 horas en Argentina. El conjunto de Xabi Alonso buscará continuar con su buena racha en el ámbito local: luego de cuatro jornadas disputadas, marcha líder con puntaje perfecto, a dos unidades del escolta Barcelona.